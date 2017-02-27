Libo написав: Закатай обратно губу и иди работай. Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней.
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
он хочет чтобы дедушки работали, а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек
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Вітаюсь совсіма. 11:00 На місті. Підрівнялись. Хмельницький - немає даних.
19.02.2020 17:00
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
PS "Коронований" вірус! Треба підримати економіку Піднебесної! Базова кредитна ставка Народного банку Китая сьогодні була знижена відразу на 0.1 відсотка до рівня 4.05%. Попереднє зниження було три місяці тому, ще до віруса і всього на 0,05 відсотка, до рівня 4,15%. Штовхають гроші в економіку!
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
У заместителя главы правления НБУ Олега Чурия 19 февраля прошло закрытое заседание. На нем обсуждали визит миссии МВФ в Украину и ситуацию на валютном рынке.
Как говорят "Стране" источники среди украинских банкиров, Олег Чурий сообщил, что у миссии Международного валютного фонда на повестке дня только один главный вопрос по Украине: "ПриватБанк" и Игорь Коломойский. По словам представителя НБУ, МВФовцы отложили в сторону остальные требования к Украине, которые считались принципиальными (земельная реформа, разделение "Нафтогаза" и коммунальные тарифы), и сконцентрировались только на теме "ПриватБанка".
Также НБУ признал, что есть проблема с удержанием курса гривны.
Так как иностранцы теряют интерес к покупку украинских гособлигаций, а после снижения учетной ставки у банкиров появилось много свободной гривны, которую некуда вкладывать. И есть риск, что она станет оружием в руках спекулянтов для обвала курса гривны.
Когда-то цена гривневого ресурса на межбанке была на уровне 13-15% годовых, а сегодня рухнула до 8-10%. Никто не мешает казначеям за счет него разворачивать валютные спекуляции, раскачивать гривну и зарабатывать на курсовой разнице. Денег на рынке хоть отбавляй, а вкладывать их некуда. В идеале их должны были перенаправить в кредитование экономики, однако на практике это нереально из-за малого числа надежных заемщиков.
"Нам сообщили, что сейчас создается рабочая группа, которая уже к апрелю отработает для банков пачку новых продуктов, которыми они смогут торговать на межбанке и зарабатывать. Обсуждались две вещи: это беспоставочный расчетный форвард (non-deliverable forward, NDF) и процентный своп. При этом на встрече присутствовал специалист ЕБРР, который говорил, что одновременно нужно запускать на межбанке бенчмарк, чтобы правильно определялась реальная стоимость продуктов", - рассказал источник, присутствовавший на закрытой встрече в Нацбанке.
откуда эта страсть к халяве? прав был Путин про "адиннарод" ? так вот халявы не будет. с дешевой ипотекой цены на бетон вырастут в 2-3 раза и будете выплачивать 25 лет, то что сейчас можно накопить за 10. неужели нельзя посмотреть на другие страны и их опыт? когда уже в дурную макитру нашего преза это вталдычат, что не в ипотеке счастье.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 20 лют, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
J написав:он хочет чтобы дедушки работали, а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек
А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? Доки є молоді, хто ж візьме на роботу діда замість молодого? Нема тут ніякої конкуренції
дед, имея пенсию 3 тыс, согласится на работу и за 5 тыс, тем самым демпингуя рынок труда. молодой за 5 тыс работать не будет и уедет в польшу. в итоге минус один плательщик ЕСВ. думаю как-то так.
не совсем так специалист 50+ за 2-3 часа сделает то, что 2-4 работника 23-28 лет за 8ч не сделают молодой уедет в Польшу работать руками а опытный будет монетаризировать свой опыт там где ему удобнее )