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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3922392339243925>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:58

  yama написав:
  Libo написав:
Закатай обратно губу и иди работай. :!:
Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней. 8)
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес :?:

он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 24.28-24.38
витя
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02


Вітаюсь совсіма.
11:00
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На місті. Підрівнялись. Хмельницький - немає даних.


19.02.2020 17:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:21

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
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Коррахунки - 65 656,7069019(65 563,97076116 + 92,73614074) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 15 252(15 230 + 22) млн.
Овернайти виросли меньше ніж коррахунки.

Загальна добова ліквідність 65 656,71 + 15 252 - 0 = 80 908,71(80 793,97 + 114,74) млн. гривень.

Загально добова ліквідність підросла!

НБУ нічого не робив. Крихту забрало Казначейство. Не набагато більше та додала Інкасаця, забравши готівку з оббігу. За рахунок цього і підросла загальнодобова ліквідність. Майже нічого забрали Інші.


І Коррахунки і Овернайти підросли, та зовсім нечуттєво. :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
"Коронований" вірус! Треба підримати економіку Піднебесної! Базова кредитна ставка Народного банку Китая сьогодні була знижена відразу на 0.1 відсотка до рівня 4.05%. Попереднє зниження було три місяці тому, ще до віруса і всього на 0,05 відсотка, до рівня 4,15%. Штовхають гроші в економіку!

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:48

В НБУ прошло секретное совещание по ситуации на валютном рын

https://strana.ua/news/250778-v-nbu-proshlo-sekretnoe-soveshchanie-o-kurse-hrivni-i-priezde-missii-mvf.html
У заместителя главы правления НБУ Олега Чурия 19 февраля прошло закрытое заседание. На нем обсуждали визит миссии МВФ в Украину и ситуацию на валютном рынке.

Как говорят "Стране" источники среди украинских банкиров, Олег Чурий сообщил, что у миссии Международного валютного фонда на повестке дня только один главный вопрос по Украине: "ПриватБанк" и Игорь Коломойский. По словам представителя НБУ, МВФовцы отложили в сторону остальные требования к Украине, которые считались принципиальными (земельная реформа, разделение "Нафтогаза" и коммунальные тарифы), и сконцентрировались только на теме "ПриватБанка".

Также НБУ признал, что есть проблема с удержанием курса гривны.

Так как иностранцы теряют интерес к покупку украинских гособлигаций, а после снижения учетной ставки у банкиров появилось много свободной гривны, которую некуда вкладывать. И есть риск, что она станет оружием в руках спекулянтов для обвала курса гривны.

Когда-то цена гривневого ресурса на межбанке была на уровне 13-15% годовых, а сегодня рухнула до 8-10%. Никто не мешает казначеям за счет него разворачивать валютные спекуляции, раскачивать гривну и зарабатывать на курсовой разнице. Денег на рынке хоть отбавляй, а вкладывать их некуда. В идеале их должны были перенаправить в кредитование экономики, однако на практике это нереально из-за малого числа надежных заемщиков.

"Нам сообщили, что сейчас создается рабочая группа, которая уже к апрелю отработает для банков пачку новых продуктов, которыми они смогут торговать на межбанке и зарабатывать. Обсуждались две вещи: это беспоставочный расчетный форвард (non-deliverable forward, NDF) и процентный своп. При этом на встрече присутствовал специалист ЕБРР, который говорил, что одновременно нужно запускать на межбанке бенчмарк, чтобы правильно определялась реальная стоимость продуктов", - рассказал источник, присутствовавший на закрытой встрече в Нацбанке.
bureau
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- осінь прийдЕ - дешева іпотека будЕ!©


откуда эта страсть к халяве? прав был Путин про "адиннарод" ?
так вот халявы не будет. с дешевой ипотекой цены на бетон вырастут в 2-3 раза и будете выплачивать 25 лет, то что сейчас можно накопить за 10.
неужели нельзя посмотреть на другие страны и их опыт? когда уже в дурную макитру нашего преза это вталдычат, что не в ипотеке счастье.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 20 лют, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:51

  J написав:он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек

А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? :)
Доки є молоді, хто ж візьме на роботу діда замість молодого? Нема тут ніякої конкуренції
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:54

  sergey_sryvkin написав:
  J написав:он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек

А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? :)
Доки є молоді, хто ж візьме на роботу діда замість молодого? Нема тут ніякої конкуренції


дед, имея пенсию 3 тыс, согласится на работу и за 5 тыс, тем самым демпингуя рынок труда. молодой за 5 тыс работать не будет и уедет в польшу. в итоге минус один плательщик ЕСВ. думаю как-то так.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:07

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:
  J написав:он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек

А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? :)
Доки є молоді, хто ж візьме на роботу діда замість молодого? Нема тут ніякої конкуренції


дед, имея пенсию 3 тыс, согласится на работу и за 5 тыс, тем самым демпингуя рынок труда. молодой за 5 тыс работать не будет и уедет в польшу. в итоге минус один плательщик ЕСВ. думаю как-то так.


не совсем так
специалист 50+ за 2-3 часа сделает то, что 2-4 работника 23-28 лет за 8ч не сделают
молодой уедет в Польшу работать руками
а опытный будет монетаризировать свой опыт там где ему удобнее )
и это пройдет
ЧИА
 
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