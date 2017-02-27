У заместителя главы правления НБУ Олега Чурия 19 февраля прошло закрытое заседание. На нем обсуждали визит миссии МВФ в Украину и ситуацию на валютном рынке.



Как говорят "Стране" источники среди украинских банкиров, Олег Чурий сообщил, что у миссии Международного валютного фонда на повестке дня только один главный вопрос по Украине: "ПриватБанк" и Игорь Коломойский. По словам представителя НБУ, МВФовцы отложили в сторону остальные требования к Украине, которые считались принципиальными (земельная реформа, разделение "Нафтогаза" и коммунальные тарифы), и сконцентрировались только на теме "ПриватБанка".



Также НБУ признал, что есть проблема с удержанием курса гривны.



Так как иностранцы теряют интерес к покупку украинских гособлигаций, а после снижения учетной ставки у банкиров появилось много свободной гривны, которую некуда вкладывать. И есть риск, что она станет оружием в руках спекулянтов для обвала курса гривны.



Когда-то цена гривневого ресурса на межбанке была на уровне 13-15% годовых, а сегодня рухнула до 8-10%. Никто не мешает казначеям за счет него разворачивать валютные спекуляции, раскачивать гривну и зарабатывать на курсовой разнице. Денег на рынке хоть отбавляй, а вкладывать их некуда. В идеале их должны были перенаправить в кредитование экономики, однако на практике это нереально из-за малого числа надежных заемщиков.



"Нам сообщили, что сейчас создается рабочая группа, которая уже к апрелю отработает для банков пачку новых продуктов, которыми они смогут торговать на межбанке и зарабатывать. Обсуждались две вещи: это беспоставочный расчетный форвард (non-deliverable forward, NDF) и процентный своп. При этом на встрече присутствовал специалист ЕБРР, который говорил, что одновременно нужно запускать на межбанке бенчмарк, чтобы правильно определялась реальная стоимость продуктов", - рассказал источник, присутствовавший на закрытой встрече в Нацбанке.

