Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 20.02.2020....................24,4824 Гривна укрепилась на 4 копейки. Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. С 10-10 до 10-30 очень плавно опустились на копейку, сузив одновременно спред до привычных 2 копеек. После этого остановились, не проявляя даже намеков на желание куда-то идти. Справочный курс очень близок к бидам. Похоже, НБУ не совсем отказался от интервенций НБУ вчера интервенций не проводил. Остатки на коррсчетах существенно не изменились. Нет также сколь-нибудь достойных величин по отдельным позициям.
Во вторник обороты МБ пришли в норму и составили 426.6 млн. Трудно сказать, включили ли в эту статистику интервенцию понедельника, как это сделали с ликвидностью? По идее, в тут учитываются сделки днем заключения, поэтому приму волюнтаристское решение считать эти обороты чистыми.
ЧИА написав: не совсем так специалист 50+ за 2-3 часа сделает то, что 2-4 работника 23-28 лет за 8ч не сделают молодой уедет в Польшу работать руками а опытный будет монетаризировать свой опыт там где ему удобнее )
Ну разные есть деды, есть специалисты, есть и нет..но ЕСВ большинство платят с минималки в нашей стране, и для бюджета разницы по сути нет: охранник это или аргоновый сварщик. согласитесь что большая часть таких работающих пенсов на неквалифицированой работе просто демпингуют рынок труда. А те кто по идее им должны платить взносы в ПФ - уезжают в Польшу. Ну не долго еще это будет продолжаться, демографию не обманешь, через лет 10-15 пенсий не будет вовсе. Но это уже жесткий оффтоп.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 20 лют, 2020 12:28, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.