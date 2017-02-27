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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3922392339243925

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:11

  sergey_sryvkin написав:
  J написав:он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек

А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? :)
Доки є молоді, хто ж візьме на роботу діда замість молодого? Нема тут ніякої конкуренції


немного наоборот
кто ж возьмет салагу до 35 лет, которого еще 5 лет учить минимум, вместо специалиста 50+ с 30+ стажа?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:15

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.02.2020....................24,4824
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. С 10-10 до 10-30 очень плавно опустились на копейку, сузив одновременно спред до привычных 2 копеек. После этого остановились, не проявляя даже намеков на желание куда-то идти. Справочный курс очень близок к бидам. Похоже, НБУ не совсем отказался от интервенций :)
НБУ вчера интервенций не проводил.
Остатки на коррсчетах существенно не изменились. Нет также сколь-нибудь достойных величин по отдельным позициям.

Во вторник обороты МБ пришли в норму и составили 426.6 млн. Трудно сказать, включили ли в эту статистику интервенцию понедельника, как это сделали с ликвидностью? По идее, в тут учитываются сделки днем заключения, поэтому приму волюнтаристское решение считать эти обороты чистыми.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:20

  ЧИА написав:
  sergey_sryvkin написав:
  J написав:он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек

А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? :)
Доки є молоді, хто ж візьме на роботу діда замість молодого? Нема тут ніякої конкуренції


немного наоборот
кто ж возьмет салагу до 35 лет, которого еще 5 лет учить минимум, вместо специалиста 50+ с 30+ стажа?

возьмут молодого, а старого и лысого не возьмут
и молодым легче командовать
давно уже мода на молодых до 30 лет
если он умный, так и в 20 умный, если тупой, то и в 60 умнее не станет
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 20 лют, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто-то в курсе когда он уже отдохнёт ???
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Rawtang
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:23

  ЧИА написав:
не совсем так
специалист 50+ за 2-3 часа сделает то, что 2-4 работника 23-28 лет за 8ч не сделают
молодой уедет в Польшу работать руками
а опытный будет монетаризировать свой опыт там где ему удобнее )


Ну разные есть деды, есть специалисты, есть и нет..но ЕСВ большинство платят с минималки в нашей стране, и для бюджета разницы по сути нет: охранник это или аргоновый сварщик. согласитесь что большая часть таких работающих пенсов на неквалифицированой работе просто демпингуют рынок труда. А те кто по идее им должны платить взносы в ПФ - уезжают в Польшу. Ну не долго еще это будет продолжаться, демографию не обманешь, через лет 10-15 пенсий не будет вовсе. Но это уже жесткий оффтоп.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 20 лют, 2020 12:28, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:24

  sergey_sryvkin написав:
  J написав:он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек

А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? :)


Якщо молоді не бажають працювали на відсотки для дідів, то, принаймні, нехай запасуться ціанідом - він їм вельми згодиться по досягненню певного віку. :D
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