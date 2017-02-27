Додано: Чет 20 лют, 2020 12:23

ЧИА написав:

не совсем так

специалист 50+ за 2-3 часа сделает то, что 2-4 работника 23-28 лет за 8ч не сделают

молодой уедет в Польшу работать руками

а опытный будет монетаризировать свой опыт там где ему удобнее ) не совсем такспециалист 50+ за 2-3 часа сделает то, что 2-4 работника 23-28 лет за 8ч не сделаютмолодой уедет в Польшу работать рукамиа опытный будет монетаризировать свой опыт там где ему удобнее )



Ну разные есть деды, есть специалисты, есть и нет..но ЕСВ большинство платят с минималки в нашей стране, и для бюджета разницы по сути нет: охранник это или аргоновый сварщик. согласитесь что большая часть таких работающих пенсов на неквалифицированой работе просто демпингуют рынок труда. А те кто по идее им должны платить взносы в ПФ - уезжают в Польшу. Ну не долго еще это будет продолжаться, демографию не обманешь, через лет 10-15 пенсий не будет вовсе. Но это уже жесткий оффтоп. Ну разные есть деды, есть специалисты, есть и нет..но ЕСВ большинство платят с минималки в нашей стране, и для бюджета разницы по сути нет: охранник это или аргоновый сварщик. согласитесь что большая часть таких работающих пенсов на неквалифицированой работе просто демпингуют рынок труда. А те кто по идее им должны платить взносы в ПФ - уезжают в Польшу. Ну не долго еще это будет продолжаться, демографию не обманешь, через лет 10-15 пенсий не будет вовсе. Но это уже жесткий оффтоп.

Востаннє редагувалось Moneta в Чет 20 лют, 2020 12:28, всього редагувалось 2 разів.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.