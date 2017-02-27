Додано: Чет 20 лют, 2020 13:24

vovan_prm





Калифорния является самым населённым и одним из наиболее экономически развитых штатов США, она занимает первое место среди всех штатов страны по объёму валового внутреннего продукта (если бы Калифорния была отдельным государством, по состоянию на май 2018 года её экономика занимала бы 5-е место в мире)



порите чушь и смешите форум

Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 лют, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.