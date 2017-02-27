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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3924392539263927>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:14

Динамика изменений остатков по ОВГЗ после погашения и размещения.

Погашение было 4,5 млрд, привлечение 1,5 млрд.

Общее падение -3 млрд
НБУ -2,9 млрд
Банки -0,2 млрд
Юрики +1 млрд
Физики -0,3
Нерезы -0,5 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:15

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:
  prodigy написав:Люнгман нагадав, що Україна потрапила до 18 країн світу, економіки яких скоротилися за період з 1990-го по 2017 рік, показавши п`ятий з кінця результат - у середньому "мінус" 0,2% щорічно.


Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1900-ом году еще не существовало. :shock: :shock:


это не принципиально (страны не было, а экономика была) 1988 пик экономики Украины (вопрос какая доля в ней была-оружие и все, что с ним связано)

Чушь собачья :!:
Не существует макро уровня без государства.
И все рассуждения об "экономике Украины" до 1991 года - не более чем инсинуации.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:21

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:
  vovan_prm написав:
Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1900-ом году еще не существовало. :shock: :shock:


это не принципиально (страны не было, а экономика была) 1988 пик экономики Украины (вопрос какая доля в ней была-оружие и все, что с ним связано)

Чушь собачья :!:
Не существует макро уровня без государства.
И все рассуждения об "экономике Украины" до 1991 года - не более чем инсинуации.


16 июля 1990 года — Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Также 16 июля 1990 года Верховный совет УССР принял постановление «О Дне провозглашения независимости Украины»
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:когда уже в дурную макитру нашего преза это вталдычат, что не в ипотеке счастье.

почему вы считаете, что он этого не понимает? что ему остается петь/играть чтобы народу глаза на реальность закрыть?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:24

vovan_prm


Калифорния является самым населённым и одним из наиболее экономически развитых штатов США, она занимает первое место среди всех штатов страны по объёму валового внутреннего продукта (если бы Калифорния была отдельным государством, по состоянию на май 2018 года её экономика занимала бы 5-е место в мире)

порите чушь и смешите форум
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 лют, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:26

freeze

мы обсуждаем не политику, а экономику

государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:29

  wotsergeyd написав:
  Moneta написав:когда уже в дурную макитру нашего преза это вталдычат, что не в ипотеке счастье.

почему вы считаете, что он этого не понимает? что ему остается петь/играть чтобы народу глаза на реальность закрыть?


стройка-наше все)))
строим дороги, мосты, квартиры-создаем рабочие места, рост ВВП и тп

пока что других реальных идей нет...
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:30

  freeze написав:
16 июля 1990 года — Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Также 16 июля 1990 года Верховный совет УССР принял постановление «О Дне провозглашения независимости Украины»


Не так швидко все і однозначно ...
Спочатку :
Всесоюзний референдум про збереження СРСР — єдиний в історії СРСР референдум, що відбувся 17 березня 1991 року. На референдум було винесене питання «Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності».
В Україні "за " - 70,2 %
Одночасно в Україні за наполяганням Народного Руху України за перебудову було проведене республіканське консультативне опитування: «чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України».
Позитивно на нього відповіло більше 80 % опитаних.

Потім ( чи далі ) :
Всеукраїнський референдум 1991 року — загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. Відбувся 1 грудня 1991 року. На референдум було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».[1] Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи — 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За»
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:31

  zzzzzz написав:Динамика изменений остатков по ОВГЗ после погашения и размещения.

Погашение было 4,5 млрд, привлечение 1,5 млрд.

Общее падение -3 млрд
НБУ -2,9 млрд
Банки -0,2 млрд
Юрики +1 млрд
Физики -0,3
Нерезы -0,5 млрд

Это ли не есть хорошо, у НБУ с начала года портфель ОВГЗ уменьшился с 337 до 325,5 ярдов..!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:34

  prodigy написав:freeze

мы обсуждаем не политику, а экономику

государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?


Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала.
Хотя как будто что-то сильно поменяется, если базу сравнения отодвинуть на несколько месяцев позже.
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freeze
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