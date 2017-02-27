государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?
Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала. Хотя как будто что-то сильно поменяется, если базу сравнения отодвинуть на несколько месяцев позже.
согласен... в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)
как дальше жить с таким позором
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
freeze НБУ основан в 1991-ом, отсюда можно брать отсчет макроуровня. И то с натяжкой. prodigy Если бы вы заглянули чуть глубже в ту самую википедию, в которую пытаетесь ткнуть меня носом, то могли бы обнаружить, что в англоязычной версии той же статьи (в отличии от русской) употребляется термин Валовый Внутренний Продукт Региона (GDPR). А если пробежаться немного глубже по гипер-ссылкам, то можно разобраться чем отличается уровень экономика региона (region's economy) от уровня макроэкономики (macroeconomics).
И собственно исходный риторический вопрос:
Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1990-ом году еще не существовало.
был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.
государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?
Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала. Хотя как будто что-то сильно поменяется, если базу сравнения отодвинуть на несколько месяцев позже.
согласен... в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)
как дальше жить с таким позором
В польше хоть поляки были во власти, или по ощущениям, здесь одни носатые олигархи... и в польшу немцы вбухали столько бабла что нам и не снилось
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vovan_prm написав:был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.
Спор на самом деле ни о чём. МВФ говорит по итогам 1990 года, то есть дедлайн 31 декабря 1990 года. По вашему критерию - образование Нацбанка - считаем с 20 марта 1991 года. Сильно сомневаюсь, что несколько десятков дней важны в понимании показателей в период за тридцать лет, о чём говорит представитель МВФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.