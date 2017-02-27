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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3924392539263927

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:41

  freeze написав:
  prodigy написав:freeze

мы обсуждаем не политику, а экономику

государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?


Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала.
Хотя как будто что-то сильно поменяется, если базу сравнения отодвинуть на несколько месяцев позже.


согласен...
в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)

как дальше жить с таким позором :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze
НБУ основан в 1991-ом, отсюда можно брать отсчет макроуровня. И то с натяжкой.
prodigy
Если бы вы заглянули чуть глубже в ту самую википедию, в которую пытаетесь ткнуть меня носом, то могли бы обнаружить, что в англоязычной версии той же статьи (в отличии от русской) употребляется термин Валовый Внутренний Продукт Региона (GDPR).
А если пробежаться немного глубже по гипер-ссылкам, то можно разобраться чем отличается уровень экономика региона (region's economy) от уровня макроэкономики (macroeconomics).

И собственно исходный риторический вопрос:
Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1990-ом году еще не существовало.

был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:01

  prodigy написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:freeze

мы обсуждаем не политику, а экономику

государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?


Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала.
Хотя как будто что-то сильно поменяется, если базу сравнения отодвинуть на несколько месяцев позже.


согласен...
в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)

как дальше жить с таким позором :mrgreen:

В польше хоть поляки были во власти, или по ощущениям, здесь одни носатые олигархи...
и в польшу немцы вбухали столько бабла что нам и не снилось
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lestat
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а рОкета може і стартанути... :D
... так, як деякі інвестори з міцними горішками, повкладали і вже повиводили по кілька лямів в бі-ту-бі ;)
- як то кажуть - "хто грає - той має!" :D

- і все - реально!
....я ж то вже свій перший внесок вивів(другий - ще ні), отак і ті лямовкладчики вже повиводили свої і за 3 міс. отримають(а деякі - вже отримали) ще раз стільки, скільки була їхня початкова сума вкладу!
ДумайТЕ!© :idea:

... і нах ті ОВГЗ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:14

  vovan_prm написав:был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.


Спор на самом деле ни о чём.
МВФ говорит по итогам 1990 года, то есть дедлайн 31 декабря 1990 года. По вашему критерию - образование Нацбанка - считаем с 20 марта 1991 года.
Сильно сомневаюсь, что несколько десятков дней важны в понимании показателей в период за тридцать лет, о чём говорит представитель МВФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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