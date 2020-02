Додано: Чет 20 лют, 2020 14:01

Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала.

согласен...

в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)



В польше хоть поляки были во власти, или по ощущениям, здесь одни носатые олигархи...

