freeze НБУ основан в 1991-ом, отсюда можно брать отсчет макроуровня. И то с натяжкой. prodigy Если бы вы заглянули чуть глубже в ту самую википедию, в которую пытаетесь ткнуть меня носом, то могли бы обнаружить, что в англоязычной версии той же статьи (в отличии от русской) употребляется термин Валовый Внутренний Продукт Региона (GDPR). А если пробежаться немного глубже по гипер-ссылкам, то можно разобраться чем отличается уровень экономика региона (region's economy) от уровня макроэкономики (macroeconomics).
И собственно исходный риторический вопрос:
Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1990-ом году еще не существовало.
был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.
prodigy написав: в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально) как дальше жить с таким позором
як на мене, то взагалі недоцільно розглядати 1990 і кілька подальших років, бо в той час і Польша і Україна тільки-но звільнились від комуністичної окупації і кожна з двох країн тільки починала будувати ринкову економіку, чиї товари були б конкурентноспроможними в світі. А так да - Польша після СРСР залишилась з дірявими трусами, а Україна з дірявими трусами і носками, тобто з двічі кращою ситуацією
государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?
Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала. Хотя как будто что-то сильно поменяется, если базу сравнения отодвинуть на несколько месяцев позже.
согласен... в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)
как дальше жить с таким позором
В польше хоть поляки были во власти, или по ощущениям, здесь одни носатые олигархи... и в польшу немцы вбухали столько бабла что нам и не снилось
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
vovan_prm написав:был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.
Спор на самом деле ни о чём. МВФ говорит по итогам 1990 года, то есть дедлайн 31 декабря 1990 года. По вашему критерию - образование Нацбанка - считаем с 20 марта 1991 года. Сильно сомневаюсь, что несколько десятков дней важны в понимании показателей в период за тридцать лет, о чём говорит представитель МВФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Expert100500 написав:як на мене, то взагалі недоцільно розглядати 1990 і кілька подальших років, бо в той час і Польша і Україна тільки-но звільнились від комуністичної окупації і кожна з двох країн тільки починала будувати ринкову економіку, чиї товари були б конкурентноспроможними в світі. А так да - Польша після СРСР залишилась з дірявими трусами, а Україна з дірявими трусами і носками, тобто з двічі кращою ситуацією
политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.
PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.
Expert100500 написав:як на мене, то взагалі недоцільно розглядати 1990 і кілька подальших років, бо в той час і Польша і Україна тільки-но звільнились від комуністичної окупації і кожна з двох країн тільки починала будувати ринкову економіку, чиї товари були б конкурентноспроможними в світі. А так да - Польша після СРСР залишилась з дірявими трусами, а Україна з дірявими трусами і носками, тобто з двічі кращою ситуацією
политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.
PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.
Вот в этом и заключается основная манипуляция. Из региона ссср, Украина превратилась в суверенное государство Украина.
И заметьте, в большой мере в результате неизлечимой болезни и как следствие смерти того самого ссср.
И уточните какие именно
самолеты, корабли, танки
производили после 1991года. Т.е. с того самого момента, как единственный рынок куда можно было это сбыть оказался неплатежеспособным.
wotsergeyd написав:политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.
PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.
Глупо конкурировать в современном мире в промышленности, когда население планеты в той части мира, где земли не урожайные растет по экспоненте (Арабские страны, Африка). Вся промышленность совка была заточена на военку. Для коммерции оказалась мало пригодна, потому и отживает свое.
vovan_prm написав:Вот в этом и заключается основная манипуляция. Из региона ссср, Украина превратилась в суверенное государство Украина.
И заметьте, в большой мере в результате неизлечимой болезни и как следствие смерти того самого ссср.
И уточните какие именно самолеты, корабли, танки производили после 1991года. Т.е. с того самого момента, как единственный рынок куда можно было это сбыть оказался неплатежеспособным.
я не справочная что бы уточнять, гугл вам поможет. но скажу вам что с 2015 года самолеты уже не выпускаем, а бронетехнику уже не берут из-за того, что делать разучились. вот вам и сувереность, а вы уверены что она есть? посмотрите на фамилии и гражданства тех кто реформы у нас делают, думаете они сюда приехали нам помогать? наивно..