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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3924392539263927

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze
НБУ основан в 1991-ом, отсюда можно брать отсчет макроуровня. И то с натяжкой.
prodigy
Если бы вы заглянули чуть глубже в ту самую википедию, в которую пытаетесь ткнуть меня носом, то могли бы обнаружить, что в англоязычной версии той же статьи (в отличии от русской) употребляется термин Валовый Внутренний Продукт Региона (GDPR).
А если пробежаться немного глубже по гипер-ссылкам, то можно разобраться чем отличается уровень экономика региона (region's economy) от уровня макроэкономики (macroeconomics).

И собственно исходный риторический вопрос:
Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1990-ом году еще не существовало.

был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:58

  prodigy написав: в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)
как дальше жить с таким позором :mrgreen:


як на мене, то взагалі недоцільно розглядати 1990 і кілька подальших років, бо в той час і Польша і Україна тільки-но звільнились від комуністичної окупації і кожна з двох країн тільки починала будувати ринкову економіку, чиї товари були б конкурентноспроможними в світі. А так да - Польша після СРСР залишилась з дірявими трусами, а Україна з дірявими трусами і носками, тобто з двічі кращою ситуацією :)
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:01

  prodigy написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:freeze

мы обсуждаем не политику, а экономику

государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?


Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала.
Хотя как будто что-то сильно поменяется, если базу сравнения отодвинуть на несколько месяцев позже.


согласен...
в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)

как дальше жить с таким позором :mrgreen:

В польше хоть поляки были во власти, или по ощущениям, здесь одни носатые олигархи...
и в польшу немцы вбухали столько бабла что нам и не снилось
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lestat
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:14

  vovan_prm написав:был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.


Спор на самом деле ни о чём.
МВФ говорит по итогам 1990 года, то есть дедлайн 31 декабря 1990 года. По вашему критерию - образование Нацбанка - считаем с 20 марта 1991 года.
Сильно сомневаюсь, что несколько десятков дней важны в понимании показателей в период за тридцать лет, о чём говорит представитель МВФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Expert100500 написав:як на мене, то взагалі недоцільно розглядати 1990 і кілька подальших років, бо в той час і Польша і Україна тільки-но звільнились від комуністичної окупації і кожна з двох країн тільки починала будувати ринкову економіку, чиї товари були б конкурентноспроможними в світі. А так да - Польша після СРСР залишилась з дірявими трусами, а Україна з дірявими трусами і носками, тобто з двічі кращою ситуацією

политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.

PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:54

  wotsergeyd написав:
  Expert100500 написав:як на мене, то взагалі недоцільно розглядати 1990 і кілька подальших років, бо в той час і Польша і Україна тільки-но звільнились від комуністичної окупації і кожна з двох країн тільки починала будувати ринкову економіку, чиї товари були б конкурентноспроможними в світі. А так да - Польша після СРСР залишилась з дірявими трусами, а Україна з дірявими трусами і носками, тобто з двічі кращою ситуацією

политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.

PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.


Вот в этом и заключается основная манипуляция.
Из региона ссср, Украина превратилась в суверенное государство Украина.

И заметьте, в большой мере в результате неизлечимой болезни и как следствие смерти того самого ссср.

И уточните какие именно
самолеты, корабли, танки
производили после 1991года.
Т.е. с того самого момента, как единственный рынок куда можно было это сбыть оказался неплатежеспособным.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:55

  wotsergeyd написав:политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.

PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.

Глупо конкурировать в современном мире в промышленности, когда население планеты в той части мира, где земли не урожайные растет по экспоненте (Арабские страны, Африка).
Вся промышленность совка была заточена на военку. Для коммерции оказалась мало пригодна, потому и отживает свое.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:31

Курс на момент:

Харьков 24.36 - 24.39 (утром 24.38 - 24.42)
Сумы 24.30 - 24.40 (24.35 - 24.45)
Полтава 24.35 - 24.45 (24.35 - 24.45)
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Вот в этом и заключается основная манипуляция.
Из региона ссср, Украина превратилась в суверенное государство Украина.

И заметьте, в большой мере в результате неизлечимой болезни и как следствие смерти того самого ссср.

И уточните какие именно
самолеты, корабли, танки
производили после 1991года.
Т.е. с того самого момента, как единственный рынок куда можно было это сбыть оказался неплатежеспособным.


я не справочная что бы уточнять, гугл вам поможет. но скажу вам что с 2015 года самолеты уже не выпускаем, а бронетехнику уже не берут из-за того, что делать разучились. вот вам и сувереность, а вы уверены что она есть? посмотрите на фамилии и гражданства тех кто реформы у нас делают, думаете они сюда приехали нам помогать? наивно..
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:46

  Zebra написав:Глупо конкурировать в современном мире в промышленности, когда население планеты в той части мира, где земли не урожайные растет по экспоненте (Арабские страны, Африка).
Вся промышленность совка была заточена на военку. Для коммерции оказалась мало пригодна, потому и отживает свое.


Прос**ти промисловість до рівня, що немає змоги зробити плуга та трактора для обробки тієї самої землі... от де "перемога".
Які ще покращення за майже 30 років "незалежності"?
g_al1
 
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