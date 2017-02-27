Додано: Чет 20 лют, 2020 13:43

Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1990-ом году еще не существовало.

НБУ основан в 1991-ом, отсюда можно брать отсчет макроуровня. И то с натяжкой.Если бы вы заглянули чуть глубже в ту самую википедию, в которую пытаетесь ткнуть меня носом, то могли бы обнаружить, что в англоязычной версии той же статьи (в отличии от русской) употребляется термин Валовый Внутренний Продукт(GDPR).А если пробежаться немного глубже по гипер-ссылкам, то можно разобраться чем отличается уровень(region's economy) от уровня(macroeconomics).И собственно исходный риторический вопрос:был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.