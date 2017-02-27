Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............20.02.2020............21.02.2020 дата розрахунку.............19.02.2020............20.02.2020 Євро................................26,4862.................26,4249 Долар США.....................24,5231.................24,4777 После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. С 10-10 до 10-30 очень плавно опустились на копейку, сузив одновременно спред до привычных 2 копеек. После этого остановились, не проявляя даже намеков на желание куда-то идти. После 12 опустились на копейку, а потом еще на полкопейки. После затянувшегося обеда снова опустились на копейку. Официальный курс встретили котировками 24.4550 - 24.4750. За день опустились на 3.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 27.0876 (-9) -261 2018 - 27.0729 (+6) -260
vovan_prm написав: Вот в этом и заключается основная манипуляция. Из региона ссср, Украина превратилась в суверенное государство Украина.
Регионом Украина была бы, если бы принята во внимание концепция Сталина. Но Ильич воплотил в жизнь иной план. В результате так называемый регион имел свой Верховный Совет, Правительство, свое законодательство и был в числе государств-основателей ООН.
tumos написав: В результате так называемый регион имел свой Верховный Совет, Правительство, свое законодательство и был в числе государств-основателей ООН.
Так и в каждом селе был свой сельсовет и исполком. ) От того что тот назывался Верховным суть особо не меняло. Ну а в ООН Украину и Беларусь для увеличения голосов протащили. Хотя согласен что если речь о статистике с 1990 году то это не принципально.
Вітаюсь совсіма. 17:00 Припали на 2-5 копійок і підрівнялись по весях.
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11:00
І курс НБУ також впав
Євро (₴ --> €) 26,4249(26,4862 −0,0613) Долар США (₴ --> $) 24,4777(24,5231 −0,0454) Крос курс євро/доляр на зараз 1,0816
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
tumos написав: В результате так называемый регион имел свой Верховный Совет, Правительство, свое законодательство и был в числе государств-основателей ООН.
Так и в каждом селе был свой сельсовет и исполком. ) От того что тот назывался Верховным суть особо не меняло. Ну а в ООН Украину и Беларусь для увеличения голосов протащили. Хотя согласен что если речь о статистике с 1990 году то это не принципально.
Вероятно каждый сельсовет и исполком имел свое министерство иностранных дел. Так, к сведению, в 1944 году был образован Наркомат иностранных дел УССР. В качестве региона УССР создавала, состояла и участвовала в ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ ... Платила членские взносы. Ну и естественно в качестве региона имела свои герб, флаг, гимн, столицу и Конституцию, где, например, в ст. 74 было сказано : Украинская ССР имеет вступает в отношения с иностранными государствами, заключает с ними договоры и обменивается дипломатическими и консульскими представителями, принимает участие в деятельности международных организаций.