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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39263927392839293930>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.02.2020............21.02.2020
дата розрахунку.............19.02.2020............20.02.2020
Євро................................26,4862.................26,4249
Долар США.....................24,5231.................24,4777
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. С 10-10 до 10-30 очень плавно опустились на копейку, сузив одновременно спред до привычных 2 копеек. После этого остановились, не проявляя даже намеков на желание куда-то идти.
После 12 опустились на копейку, а потом еще на полкопейки. После затянувшегося обеда снова опустились на копейку.
Официальный курс встретили котировками 24.4550 - 24.4750. За день опустились на 3.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 27.0876 (-9) -261
2018 - 27.0729 (+6) -260

2017 - 27.0253 (-0)
2016 - 26.8558 (+39)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:16

  vovan_prm написав:
Вот в этом и заключается основная манипуляция.
Из региона ссср, Украина превратилась в суверенное государство Украина.

Регионом Украина была бы, если бы принята во внимание концепция Сталина. Но Ильич воплотил в жизнь иной план. В результате так называемый регион имел свой Верховный Совет, Правительство, свое законодательство и был в числе государств-основателей ООН.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:34

  tumos написав: В результате так называемый регион имел свой Верховный Совет, Правительство, свое законодательство и был в числе государств-основателей ООН.


Так и в каждом селе был свой сельсовет и исполком. )
От того что тот назывался Верховным суть особо не меняло.
Ну а в ООН Украину и Беларусь для увеличения голосов протащили.
Хотя согласен что если речь о статистике с 1990 году то это не принципально.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:08

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
17:00
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Припали на 2-5 копійок і підрівнялись по весях.

По місту Марії перечойс!
Маємо:
Продаж
16:38 24.37 50000 $ +38 068  Показать Центр Обменный пункт, Безопасность. Звоните по тел. 0 979314177
Купівля
16:11 24.38 10000 $ +38 096  Показать пр Мира возле маг Красотка пр-т Мира(Ленина), 81, Можно частями!!! Торг!!! Выгодный и честный обмен!!! Безопасность!!! Конфиденциальность! принимаем ветхие купюры , любой степени повреждений! режим работы с 9-00 до 18-00

11:00
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І курс НБУ також впав :!:

Євро (₴ --> €) 26,4249(26,4862 −0,0613)
Долар США (₴ --> $) 24,4777(24,5231 −0,0454)

Крос курс євро/доляр на зараз 1,0816 :!:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:17

  Aps написав:
  tumos написав: В результате так называемый регион имел свой Верховный Совет, Правительство, свое законодательство и был в числе государств-основателей ООН.


Так и в каждом селе был свой сельсовет и исполком. )
От того что тот назывался Верховным суть особо не меняло.
Ну а в ООН Украину и Беларусь для увеличения голосов протащили.
Хотя согласен что если речь о статистике с 1990 году то это не принципально.



Вероятно каждый сельсовет и исполком имел свое министерство иностранных дел. Так, к сведению, в 1944 году был образован Наркомат иностранных дел УССР. В качестве региона УССР создавала, состояла и участвовала в ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ ... Платила членские взносы. Ну и естественно в качестве региона имела свои герб, флаг, гимн, столицу и Конституцию, где, например, в ст. 74 было сказано :
Украинская ССР имеет вступает в отношения с иностранными государствами, заключает с ними договоры и обменивается дипломатическими и консульскими представителями, принимает участие в деятельности международных организаций.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:27

  tumos написав:
  Aps написав:
  tumos написав: В результате так называемый регион имел свой Верховный Совет, Правительство, свое законодательство и был в числе государств-основателей ООН.


Так и в каждом селе был свой сельсовет и исполком. )
От того что тот назывался Верховным суть особо не меняло.
Ну а в ООН Украину и Беларусь для увеличения голосов протащили.
Хотя согласен что если речь о статистике с 1990 году то это не принципально.



Вероятно каждый сельсовет и исполком имел свое министерство иностранных дел. Так, к сведению, в 1944 году был образован Наркомат иностранных дел УССР. В качестве региона УССР создавала, состояла и участвовала в ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ ... Платила членские взносы. Ну и естественно в качестве региона имела свои герб, флаг, гимн, столицу и Конституцию, где, например, в ст. 74 было сказано :
Украинская ССР имеет вступает в отношения с иностранными государствами, заключает с ними договоры и обменивается дипломатическими и консульскими представителями, принимает участие в деятельности международных организаций.

Может и выборы в этот Верховный Совет были?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:39

Шановні форумчани, повертаємося до валютного ринку!

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tumos написав:Вероятно каждый сельсовет и исполком имел свое министерство иностранных дел. Так, к сведению, в 1944 году был образован Наркомат иностранных дел УССР. В качестве региона УССР создавала, состояла и участвовала в ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ ... Платила членские взносы. Ну и естественно в качестве региона имела свои герб, флаг, гимн, столицу и Конституцию, где, например, в ст. 74 было сказано :
Украинская ССР имеет вступает в отношения с иностранными государствами, заключает с ними договоры и обменивается дипломатическими и консульскими представителями, принимает участие в деятельности международных организаций.


Такую страну развалили, что б заново построить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:41

Сегодня ПДВ налили на 1 млрд.
Всего с начала месяца 5,140 млрд.
Похоже наконец-то научились равномерно возмещать ПДВ, а не в последние дни месяца.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:49

  Вело написав:Может и выборы в этот Верховный Совет были?

Ваш ответ какой ?
tumos
 
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