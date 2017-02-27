Додано: Чет 20 лют, 2020 18:42

Igor3777 написав: Такую страну развалили, что б заново построить Такую страну развалили, что б заново построить

prodigy написав: это не принципиально (страны не было, а экономика была) 1988 пик экономики Украины (вопрос какая доля в ней была-оружие и все, что с ним связано) это не принципиально (страны не было, а экономика была) 1988 пик экономики Украины (вопрос какая доля в ней была-оружие и все, что с ним связано)

Страна, которую развалили, называлась Советский Союз. Экономика УССР была частью экономики СССР. С развалом последнего и она приказала долго жить.Притча о правой руке.1999 год – пик карьеры правой руки нынешнего мэра Киева.В этом году был бой с чемпионом мира по версии WBO, Херби Хайдом. Во втором раунде поединка мощный правый хук отправил Хайда в нокаут.С этой победой был поставлен мировой рекорд - 25 последовательных побед нокаутом, и все они завершены в первой половине боя (до 6 раунда). Количество раундов, затраченных на путь от новичка до чемпиона — меньше чем у Майка Тайсона.Вопрос – какая доля в этой победе левой руки нынешнего мэра Киева, его обеих ног, корпуса? Головы, в конце-концов?