|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:51
Тут каждому самостоятельно решать что развалили и что построили.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:08
vovan_prm написав: wotsergeyd написав: Expert100500 написав:
як на мене, то взагалі недоцільно розглядати 1990 і кілька подальших років, бо в той час і Польша і Україна тільки-но звільнились від комуністичної окупації і кожна з двох країн тільки починала будувати ринкову економіку, чиї товари були б конкурентноспроможними в світі. А так да - Польша після СРСР залишилась з дірявими трусами, а Україна з дірявими трусами і носками, тобто з двічі кращою ситуацією
политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.
PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный
.
Вот в этом и заключается основная манипуляция.
Из региона
ссср, Украина превратилась в суверенное государство Украина
.
И заметьте, в большой мере в результате неизлечимой болезни и как следствие смерти того самого ссср.
И уточните какие именно
самолеты, корабли, танки
производили после 1991года.
Т.е. с того самого момента, как единственный рынок куда можно было это сбыть оказался неплатежеспособным.
А в чём цель? Если в самой независимости-то тогда пофиг на экономику.
Нормальные люди выбирают счастье людей, а не абстракцию.
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:27
wotsergeyd написав:
политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.
PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.
Вот только при СССР мне не довелось ни разу ни полетать на самолете, ни поездить на танке, ни на серьезном корабле, крупнее прогулочного катера.
А при Украине - летал десятки раз. И курурузу с маслом с удовольствием кушаю.
P.S: суть уловили ?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:33
sergey_sryvkin написав: wotsergeyd написав:
политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.
PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.
Вот только при СССР мне не довелось ни разу ни полетать на самолете, ни поездить на танке, ни на серьезном корабле, крупнее прогулочного катера.
А при Украине - летал десятки раз. И курурузу с маслом с удовольствием кушаю.
P.S: суть уловили ?
Про серьезные корабли, это вы намекаете на самое большое в мире Черноморское пароходство, растворившееся в никуда ?
Даже Копперфильд говорят сильно удивлялся этому фокусу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15270
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3957 раз.
- Подякували: 6077 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:34
Паритет все ближе, но не вздумайте откупаться 1:1, там начнется такой ужас чо, сквиз пойдет, ниже 0.90 можно будет брать
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7583
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:36
Почему ж цианидом?.. Лучше запасаться никомуненужным, и прочими вечными ценностями
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:40
sergey_sryvkin написав: wotsergeyd написав:
политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.
PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.
Вот только при СССР мне не довелось ни разу ни полетать на самолете, ни поездить на танке, ни на серьезном корабле, крупнее прогулочного катера.
А при Украине - летал десятки раз. И курурузу с маслом с удовольствием кушаю.
P.S: суть уловили ?
уловил, рад вашим личным успехам, вы такой не один.., но температура по больнице не очень.
-
wotsergeyd
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 07.11.18
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:41
ЧИА написав: sergey_sryvkin написав: J написав:
он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек
А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів??
Доки є молоді, хто ж візьме на роботу діда замість молодого? Нема тут ніякої конкуренції
немного наоборот
кто ж возьмет салагу до 35 лет, которого еще 5 лет учить минимум, вместо специалиста 50+ с 30+ стажа?
Смотря куда. Работы для узких специалистов всегда не так много. А там, где специализация не столь критична, на первый план выступает здоровье, энергичность, желание работать.
Человек в 50+ - зачастую лишь усталость, болячки, отсутствие энтузиазма.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:42
Igor3777 написав:
Такую страну развалили, что б заново построить
Страна, которую развалили, называлась Советский Союз. Экономика УССР была частью экономики СССР. С развалом последнего и она приказала долго жить.
prodigy написав:
это не принципиально (страны не было, а экономика была) 1988 пик экономики Украины (вопрос какая доля в ней была-оружие и все, что с ним связано)
Притча о правой руке.
1999 год – пик карьеры правой руки нынешнего мэра Киева.
В этом году был бой с чемпионом мира по версии WBO, Херби Хайдом. Во втором раунде поединка мощный правый хук отправил Хайда в нокаут.
С этой победой был поставлен мировой рекорд - 25 последовательных побед нокаутом, и все они завершены в первой половине боя (до 6 раунда). Количество раундов, затраченных на путь от новичка до чемпиона — меньше чем у Майка Тайсона.
Вопрос – какая доля в этой победе левой руки нынешнего мэра Киева, его обеих ног, корпуса? Головы, в конце-концов?
-
AlexxK
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 23.07.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:42
Zebra написав:
Паритет все ближе, но не вздумайте откупаться 1:1, там начнется такой ужас чо, сквиз пойдет, ниже 0.90 можно будет брать
что же так сильно топит евро? и что будет по другому на 0.9?
-
wotsergeyd
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 07.11.18
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16885
|2111947
|
Чет 20 лют, 2020 18:45
Zebra
|
|6796
|1512399
|
Чет 20 лют, 2020 18:29
ЛОБ
|
|378
|71954
|
П'ят 14 лют, 2020 13:16
Puente
|