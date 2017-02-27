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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3927392839293930>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:51

  Igor3777 написав:Такую страну развалили, что б заново построить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Тут каждому самостоятельно решать что развалили и что построили.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:08

  vovan_prm написав:
  wotsergeyd написав:
  Expert100500 написав:як на мене, то взагалі недоцільно розглядати 1990 і кілька подальших років, бо в той час і Польша і Україна тільки-но звільнились від комуністичної окупації і кожна з двох країн тільки починала будувати ринкову економіку, чиї товари були б конкурентноспроможними в світі. А так да - Польша після СРСР залишилась з дірявими трусами, а Україна з дірявими трусами і носками, тобто з двічі кращою ситуацією

политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.

PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.


Вот в этом и заключается основная манипуляция.
Из региона ссср, Украина превратилась в суверенное государство Украина.

И заметьте, в большой мере в результате неизлечимой болезни и как следствие смерти того самого ссср.

И уточните какие именно
самолеты, корабли, танки
производили после 1991года.
Т.е. с того самого момента, как единственный рынок куда можно было это сбыть оказался неплатежеспособным.

А в чём цель? Если в самой независимости-то тогда пофиг на экономику.
Нормальные люди выбирают счастье людей, а не абстракцию.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:27

  wotsergeyd написав:политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.

PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.



Вот только при СССР мне не довелось ни разу ни полетать на самолете, ни поездить на танке, ни на серьезном корабле, крупнее прогулочного катера.

А при Украине - летал десятки раз. И курурузу с маслом с удовольствием кушаю.

P.S: суть уловили ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sergey_sryvkin написав:
  wotsergeyd написав:политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.

PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.



Вот только при СССР мне не довелось ни разу ни полетать на самолете, ни поездить на танке, ни на серьезном корабле, крупнее прогулочного катера.

А при Украине - летал десятки раз. И курурузу с маслом с удовольствием кушаю.

P.S: суть уловили ? :)


Про серьезные корабли, это вы намекаете на самое большое в мире Черноморское пароходство, растворившееся в никуда ?
Даже Копперфильд говорят сильно удивлялся этому фокусу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Паритет все ближе, но не вздумайте откупаться 1:1, там начнется такой ужас чо, сквиз пойдет, ниже 0.90 можно будет брать
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:36

  headshaker написав:
  sergey_sryvkin написав:А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? :)


Якщо молоді не бажають працювали на відсотки для дідів, то, принаймні, нехай запасуться ціанідом - він їм вельми згодиться по досягненню певного віку. :D


Почему ж цианидом?.. Лучше запасаться никомуненужным, и прочими вечными ценностями :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:40

  sergey_sryvkin написав:
  wotsergeyd написав:политическая брехня у вас. раньше делали самолеты, корабли, танки, работали на космос.. а теперь кукуруза и подсолнух после вашей стройки рыночной экономики.

PS: суть уловили? из промышленного региона превращаемся в аграрный.



Вот только при СССР мне не довелось ни разу ни полетать на самолете, ни поездить на танке, ни на серьезном корабле, крупнее прогулочного катера.

А при Украине - летал десятки раз. И курурузу с маслом с удовольствием кушаю.

P.S: суть уловили ? :)

уловил, рад вашим личным успехам, вы такой не один.., но температура по больнице не очень.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:41

  ЧИА написав:
  sergey_sryvkin написав:
  J написав:он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек

А ви хочете, щоб молоді працювали на відсотки для дідів?? :)
Доки є молоді, хто ж візьме на роботу діда замість молодого? Нема тут ніякої конкуренції


немного наоборот
кто ж возьмет салагу до 35 лет, которого еще 5 лет учить минимум, вместо специалиста 50+ с 30+ стажа?


Смотря куда. Работы для узких специалистов всегда не так много. А там, где специализация не столь критична, на первый план выступает здоровье, энергичность, желание работать.
Человек в 50+ - зачастую лишь усталость, болячки, отсутствие энтузиазма.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:42

  Igor3777 написав:Такую страну развалили, что б заново построить

Страна, которую развалили, называлась Советский Союз. Экономика УССР была частью экономики СССР. С развалом последнего и она приказала долго жить.
  prodigy написав:это не принципиально (страны не было, а экономика была) 1988 пик экономики Украины (вопрос какая доля в ней была-оружие и все, что с ним связано)

Притча о правой руке.
1999 год – пик карьеры правой руки нынешнего мэра Киева.
В этом году был бой с чемпионом мира по версии WBO, Херби Хайдом. Во втором раунде поединка мощный правый хук отправил Хайда в нокаут.
С этой победой был поставлен мировой рекорд - 25 последовательных побед нокаутом, и все они завершены в первой половине боя (до 6 раунда). Количество раундов, затраченных на путь от новичка до чемпиона — меньше чем у Майка Тайсона.
Вопрос – какая доля в этой победе левой руки нынешнего мэра Киева, его обеих ног, корпуса? Головы, в конце-концов? :D
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:42

  Zebra написав:Паритет все ближе, но не вздумайте откупаться 1:1, там начнется такой ужас чо, сквиз пойдет, ниже 0.90 можно будет брать

что же так сильно топит евро? и что будет по другому на 0.9?
wotsergeyd
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