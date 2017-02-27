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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:20
Zebra написав: wotsergeyd написав: Zebra написав:
Паритет все ближе, но не вздумайте откупаться 1:1, там начнется такой ужас чо, сквиз пойдет, ниже 0.90 можно будет брать
что же так сильно топит евро? и что будет по другому на 0.9?
Евро топит то же самое, что и все остальные хайпы - излишняя спекулятивная наценка и паника влошившихся.
О чем речь, братцы? Еврик только 1.08, а вы уже за паритет и ниже заговорили. Нам еще до 1.05 идти малость малость, а там пробивать будем ли - посмотрим.
До паритета как до неба рачки еще.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:21
Печерськ вечірній 24,15-24,40
Шулявка 24,25-24,45
Вчені України стурбовані рейтингом престижності професій, де науковці займають №14, а повії - №15. За прогнозами вчених після легалізації бізнесу повій (ідея міністра Милованова) їх престижність зросте, а скорочення витрат на науку та ліквідація наукових установ вивільнить значну кількість кадрів. Тому науковці розробили стартап «Інтелектуальний бордель», який дозволить зберегти наукові кадри і дати достойну відповідь найближчим конкурентам за престижністю…
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:24
sergey_sryvkin написав:
Смотря куда. Работы для узких специалистов всегда не так много. А там, где специализация не столь критична, на первый план выступает здоровье, энергичность, желание работать.Человек в 50+ - зачастую лишь усталость, болячки, отсутствие энтузиазма.
Це ви про себе?
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:25
Як вам ціна золота?! 1625,15!!!!! Я впевнений шо ви в шоці як і я! А ви казали що 1000 буде ціна! Чи ви мали на увазі ціну пів унції?! А Лібо не даром заганяв народ в золото і срібло! Развєдчік! Розвідав зараньшє!
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:37
Qwerty написав:
Як вам ціна золота?! 1625,15!!!!! Я впевнений шо ви в шоці як і я! А ви казали що 1000 буде ціна! Чи ви мали на увазі ціну пів унції?! А Лібо не даром заганяв народ в золото і срібло! Развєдчік! Розвідав зараньшє!
Та что вы все на него наехали, он сам , бедный , слился по 41$ за грамм год назад.
Будущего не знает никто. Либо просто угадал. А Едвард - не угадал.
Все просто.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:42
Як вам ціна золота?! 1625,15!!!!! Я впевнений шо ви в шоці як і я! А ви казали що 1000 буде ціна! Чи ви мали на увазі ціну пів унції?! А Лібо не даром заганяв народ в золото і срібло! Развєдчік! Розвідав зараньшє![/quote]
чем выше занесут шкаф, тем громче будет падать, я слил треть, расчитываю откупить на 300 баксов дешевле, и больше про золото я не пишу...
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:56
slonic32 написав:
Попри всі пакості від НБУ сьогодні гривня вистояла і навіть трішки укріпилась.
После провального аукциона во вторник просился движ вверх,может копеек на 30-40,но сезонность даёт о себе знать,тракторы перед посевной уже на прогреве,вот и гривна красава,смотрим на выполнение бюджета,очень важно выполнить хотя бы 90% от плана,если нет,то это конечно печально.
Придётся увеличивать заимствования,либо делать секвестр.
Вообщем пока всё нормально,но во второй половине года может быть ой,если руки не дойдут до большой приватизации.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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