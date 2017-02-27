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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3925392639273928

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:36

  greenozon написав: может прекратить .

а может и не прекратить. Как это скажется на валютном рынке ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.


Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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