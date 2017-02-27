greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.
Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.