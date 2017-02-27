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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:36
greenozon написав:
может прекратить .
а может и не прекратить. Как это скажется на валютном рынке ?
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:48
greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.
Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21
Vadim V написав: sergey_sryvkin написав:
Смотря куда. Работы для узких специалистов всегда не так много. А там, где специализация не столь критична, на первый план выступает здоровье, энергичность, желание работать.Человек в 50+ - зачастую лишь усталость, болячки, отсутствие энтузиазма.
Це ви про себе?
Ні
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:28
freeze написав:
greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.
Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)
С 1 марта народ только спасибо скажет, учитывая потепление, а то тепловики совсем оборзели, погода довольно плюсовая, а тепло по батареям и не думали выключать.
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