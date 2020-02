Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:30

freeze написав: greenozon написав: Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.



Прекратить поставки газа в 14 областей

Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа) Прекратить поставки газа в 14 областейДа Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)

Ну, з Нових Санжар пішки прийдуть. Родовища у них там скрізь. Доведуть бідолах, що оголосять Новосанжарську республіку чи Полтавську НР. Газ їхній викачують, чуму привезли... Ну, з Нових Санжар пішки прийдуть. Родовища у них там скрізь. Доведуть бідолах, що оголосять Новосанжарську республіку чи Полтавську НР. Газ їхній викачують, чуму привезли...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell