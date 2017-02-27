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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:36
greenozon написав:
может прекратить .
а может и не прекратить. Как это скажется на валютном рынке ?
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:48
greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.
Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21
Vadim V написав: sergey_sryvkin написав:
Смотря куда. Работы для узких специалистов всегда не так много. А там, где специализация не столь критична, на первый план выступает здоровье, энергичность, желание работать.Человек в 50+ - зачастую лишь усталость, болячки, отсутствие энтузиазма.
Це ви про себе?
Ні
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:28
freeze написав:
greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.
Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)
С 1 марта народ только спасибо скажет, учитывая потепление, а то тепловики совсем оборзели, погода довольно плюсовая, а тепло по батареям и не думали выключать.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:01
yama написав:
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:04
freeze написав:
Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)
Отличный кадровый резерв, когда в следующий раз понадобятся мирні мітингувальники
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:30
freeze написав:
greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.
Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру. Ребята с Новых Санжар подъедут, тернопольские, всё порешают с поставками газа)
Ну, з Нових Санжар пішки прийдуть. Родовища у них там скрізь. Доведуть бідолах, що оголосять Новосанжарську республіку чи Полтавську НР. Газ їхній викачують, чуму привезли...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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