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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3925392639273928

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 313
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
39
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:36

  greenozon написав: может прекратить .

а может и не прекратить. Как это скажется на валютном рынке ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.


Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21

  Vadim V написав:
  sergey_sryvkin написав:
Смотря куда. Работы для узких специалистов всегда не так много. А там, где специализация не столь критична, на первый план выступает здоровье, энергичность, желание работать.
Человек в 50+ - зачастую лишь усталость, болячки, отсутствие энтузиазма.

Це ви про себе?

Ні
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:28

С 1 марта народ только спасибо скажет, учитывая потепление, а то тепловики совсем оборзели, погода довольно плюсовая, а тепло по батареям и не думали выключать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:01

  yama написав: с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес :?:

Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Вчені України стурбовані рейтингом престижності професій, де науковці займають №14, а повії - №15. За прогнозами вчених після легалізації бізнесу повій (ідея міністра Милованова) їх престижність зросте, а скорочення витрат на науку та ліквідація наукових установ вивільнить значну кількість кадрів. Тому науковці розробили стартап «Інтелектуальний бордель», який дозволить зберегти наукові кадри і дати достойну відповідь найближчим конкурентам за престижністю… :wink:


Ну, тут все просто.
Повії приносять задоволення.
Вчені несуть знання. Але ж "хто множить знання, примножує гризоти" (С) Екклезіяст
То хто ж має бути більш популярним?
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