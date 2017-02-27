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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:36
greenozon написав:
может прекратить .
а может и не прекратить. Как это скажется на валютном рынке ?
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Игорь
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:48
greenozon написав:Нафтогаз” с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.
Прекратить поставки газа в 14 областей
Да Коболев с Витренко будут на столбе висеть, покачиваясь на ветру.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:21
Vadim V написав: sergey_sryvkin написав:
Смотря куда. Работы для узких специалистов всегда не так много. А там, где специализация не столь критична, на первый план выступает здоровье, энергичность, желание работать.Человек в 50+ - зачастую лишь усталость, болячки, отсутствие энтузиазма.
Це ви про себе?
Ні
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:28
С 1 марта народ только спасибо скажет, учитывая потепление, а то тепловики совсем оборзели, погода довольно плюсовая, а тепло по батареям и не думали выключать.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:01
yama написав:
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:57
fler написав:
Вчені України стурбовані рейтингом престижності професій, де науковці займають №14, а повії - №15. За прогнозами вчених після легалізації бізнесу повій (ідея міністра Милованова) їх престижність зросте, а скорочення витрат на науку та ліквідація наукових установ вивільнить значну кількість кадрів. Тому науковці розробили стартап «Інтелектуальний бордель», який дозволить зберегти наукові кадри і дати достойну відповідь найближчим конкурентам за престижністю…
Ну, тут все просто.
Повії приносять задоволення.
Вчені несуть знання. Але ж "хто множить знання, примножує гризоти" (С) Екклезіяст
То хто ж має бути більш популярним?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:01
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
я про це думаю ще із 2019, але наразі вихід бачу один - вкладатись в тверду валюту, а щоб заощадження не їла міль (інфляція) - треба засоби для їх збереження (тобто мін +2..3% річних)
4+ для примноження.
4+ в валюті зараз пропонують пару банків (із 70+ БСУ), гадаю як дядЯша ще раз чи два знизить облікову (все до того йде), то й цього не залишиться, ймовірно буде 1+- % річних або й поготів як євродочки - 0.01 річних.
Треба було вкладатися в золото! Нині вже 1633,85!!!! Грам купують за 51 долар! Тут колись такий сценарій прогнозував Ден і писав що купив декілька кіло! Не погано піднявся, навіть, якщо сьогодні продасть, але думаю, що це ще не пік!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:04
1finanсier написав: Realist написав:
Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол.
Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше.
Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку!
Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки.
Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23.
Невже це так важко зрозуміти?
Ну чесно - задовбали вже своїми страшилками. А може це Ви хочете отримати сіюхвилинну вигоду від зростання долара - продавши долар по 30, який купили тогоріч по 28? Або хочете отримати сіюхвилинну вигоду, бо отримуєте зарплатню в валюті, і високий курс гривні Вам як серпом по яй.. ?( а прикриваєтесь ратуванням за добробут пересічних громадян та "бідних та нещасних" експортерів ахмєтових-коломойських-пінчуків)
Хочете долар по тридцять? Так купіть в мене по тридцять ! Інші форумчани я думаю, також продадуть Вам долари за таку ціну!
Він хоче продати по 30, а не купити і відкупити по 23... Тому, використовуючи вашу геніальну логіку, продайте йому вже сьогодні по 23, якщо ви такий розумний і бажаючий комусь зробити добро!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:08
Qwerty написав:
Треба було вкладатися в золото! Нині вже 1633,85!!!! Грам купують за 51 долар! Тут колись такий сценарій прогнозував Ден і писав що купив декілька кіло! Не погано піднявся, навіть, якщо сьогодні продасть, але думаю, що це ще не пік!
Задним числом все очень умные.
Вы так говорите будто 20-30% поднять за год это прям манна небесная = выиграш в джек-пот.
Палладий с начала года +45% за два месяца!
Сейчас 1 унция платины + 1 унция золота (==2630) < меньше чем 1унция палладия (2745)
Сколько можно было на битке поднять?
А на гривне продав год назад по 28.1 и в ОВГЗ?
Тесла за день недавно +20% сделала.
ДумайТЕ
Востаннє редагувалось vladus17
в П'ят 21 лют, 2020 09:12, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:09
edvardd написав:
чем выше занесут шкаф, тем громче будет падать, я слил треть, расчитываю откупить на 300 баксов дешевле, и больше про золото я не пишу...
1700 сливать и не ждать от моря погоды
отчетливо помню еще верха 2011 год
причем думаю в этот раз упадем потом ниже 1000
а тот кого стабильно хоронят стоит столько
24.28-24.31/24.36-24.38
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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