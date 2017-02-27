Realist написав:Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол. Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше. Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку! Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки. Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23. Невже це так важко зрозуміти?
Ну чесно - задовбали вже своїми страшилками. А може це Ви хочете отримати сіюхвилинну вигоду від зростання долара - продавши долар по 30, який купили тогоріч по 28? Або хочете отримати сіюхвилинну вигоду, бо отримуєте зарплатню в валюті, і високий курс гривні Вам як серпом по яй.. ?( а прикриваєтесь ратуванням за добробут пересічних громадян та "бідних та нещасних" експортерів ахмєтових-коломойських-пінчуків) Хочете долар по тридцять? Так купіть в мене по тридцять ! Інші форумчани я думаю, також продадуть Вам долари за таку ціну!
Він хоче продати по 30, а не купити і відкупити по 23... Тому, використовуючи вашу геніальну логіку, продайте йому вже сьогодні по 23, якщо ви такий розумний і бажаючий комусь зробити добро!
Но уж нет, почему более 90% украинцев получающих ЗП в гривне должны поощерять 1% спекулей купивших бакс по 25+ что бы они его продали по 30???? Движение под отметку 20 поддержит народ а спекули выкрутятся ... ну в минус закроются и делов то...
yama написав: с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
вы не на пенсии что ли? и вы не вкурсе что когда выходиш на пенсию и у тебя 2500 пенсия (500 баксов на тот момент) то спустя 15 лет у тебя пенсия 3000 (120 баксов на момент)?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 лют, 2020 09:22, всього редагувалось 1 раз.
headshaker написав:От имени всего народа у нас, кажется, только ВР и Президент высказываться может. А вот что до определенной его части, то она поддержит наверное, также: - увеличение зарплат всем подряд в меру их потребностей, - призыв "грабь награбленное", - "каждому по бутылке водки", - ...
На чем остановимся?
Что за бред? Я о покупательской способности средней ЗП при курсе 30 и 20!!!! Можете сколько угодно мечтать продать по 30, да чего там и про 50 или 100 а у меня ЗП и пассивный доход (депо и укр акции) в грн, как и у большенства украинцев, и мне (нам) краще мати сильну гривню і пофіг на спекулів..!
(переніс з київської гілки) ... нічого подібного! - доказано на валютній гілці Долярчиком і Будівельником! .... ~ - 10% за січень/до січня милого року! - а може колега Фріз, своїми доходами/продажами скаже щось інше?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!