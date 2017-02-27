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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3926392739283929

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 313
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
39
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:17

  Qwerty написав:
  1finanсier написав:
  Realist написав:Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол.
Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше.
Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку!
Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки.
Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23.
Невже це так важко зрозуміти?

Ну чесно - задовбали вже своїми страшилками. А може це Ви хочете отримати сіюхвилинну вигоду від зростання долара - продавши долар по 30, який купили тогоріч по 28? Або хочете отримати сіюхвилинну вигоду, бо отримуєте зарплатню в валюті, і високий курс гривні Вам як серпом по яй.. ?( а прикриваєтесь ратуванням за добробут пересічних громадян та "бідних та нещасних" експортерів ахмєтових-коломойських-пінчуків)
Хочете долар по тридцять? Так купіть в мене по тридцять ! Інші форумчани я думаю, також продадуть Вам долари за таку ціну!

Він хоче продати по 30, а не купити і відкупити по 23... Тому, використовуючи вашу геніальну логіку, продайте йому вже сьогодні по 23, якщо ви такий розумний і бажаючий комусь зробити добро!

Но уж нет, почему более 90% украинцев получающих ЗП в гривне должны поощерять 1% спекулей купивших бакс по 25+ что бы они его продали по 30???? Движение под отметку 20 поддержит народ а спекули выкрутятся ... ну в минус закроются и делов то... :wink:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:21

  Starikan написав:
  yama написав: с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес :?:

Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?

вы не на пенсии что ли?
и вы не вкурсе что когда выходиш на пенсию и у тебя 2500 пенсия (500 баксов на тот момент) то спустя 15 лет у тебя пенсия 3000 (120 баксов на момент)?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 лют, 2020 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Движение под отметку 20 поддержит народ

Ну да ..можно будет какое то время поесть дешевого польского сырка ..с соответствующим итогом в дальнейшем ))
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

  odessit2007 написав:1700 сливать и не ждать от моря погоды

ИМХО в золоте "рисуем " пятерку с ценою до 1700 ..дальше коррекция ..если не пробьем 1430 - идем выше ( имхо )
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:30

Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму – Мінсоц
82,7% пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис грн, що нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко пояснює такий стан речей солідарної пенсійної системою, тіньовою зайнятістю та тіньовими виплатами заробітної плати.

Вона також зазначила, що лише 5% працюючих беруть участь у системі недержавного пенсійного забезпечення, при цьому більшість платять внески нерегулярно і в недостатньому розмірі.

"82,7 відсотка пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис грн, а це нижче фактичного прожиткового мінімуму, це є ключовою проблемою яка потребує вирішення", - заявила заступниця міністра.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:33

Транспортні підприємства в 2019 році скоротили перевезення вантажів на 12,3% у порівнянні з січнем 2019 року - до 44 млн тонн.

Про це повідомляє Держстат.

За даними відомства, вантажообіг перевізників за вказаний період скоротився на 20,7% - до 20,8 млрд ткм.

У січні 2020 року залізничним транспортом у внутрішньому сполученні і на експорт перевезли 23,9 млн тонн вантажів - це на 2,6% менше, ніж було в січні 2019 року.

Автомобільним транспортом було перевезено 13,2 млн тонн (-7,3%), водним - 0,2 млн тонн (+ 16,8%), трубопровідним - 6,7 млн ​​тонн (-60,2%), авіаційним - 0,01 млн тонн (-9,7%).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Движение под отметку 20 поддержит народ


От имени всего народа у нас, кажется, только ВР и Президент высказываться может. А вот что до определенной его части, то она поддержит наверное, также:

- увеличение зарплат всем подряд в меру их потребностей,
- призыв "грабь награбленное",
- "каждому по бутылке водки",
- ...

На чем остановимся?
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:От имени всего народа у нас, кажется, только ВР и Президент высказываться может. А вот что до определенной его части, то она поддержит наверное, также:

- увеличение зарплат всем подряд в меру их потребностей,
- призыв "грабь награбленное",
- "каждому по бутылке водки",
- ...

На чем остановимся?

Что за бред? Я о покупательской способности средней ЗП при курсе 30 и 20!!!!
Можете сколько угодно мечтать продать по 30, да чего там и про 50 или 100 а у меня ЗП и пассивный доход (депо и укр акции) в грн, как и у большенства украинцев, и мне (нам) краще мати сильну гривню і пофіг на спекулів..!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:56

... а хто ще напище правду?(зголошуйтесь колеги - "в кого як

  kingkongovets написав:очень сильно вырос покупательский оптимизм и люди начали тратить, а не откладывать
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1812686047

(переніс з київської гілки)
... нічого подібного!
- доказано на валютній гілці Долярчиком і Будівельником!
.... ~ - 10% за січень/до січня милого року!
- а може колега Фріз, своїми доходами/продажами скаже щось інше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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