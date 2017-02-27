|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:41
Долярчик написав:
...нє, ну то капець!
- коли курс став 27-28-30...., а УКРАЇНСЬКИЙ товар дорожчав - всі пояснювали: ".... ну, розумієте.... всюди в укр-товарі є багато імпортних складових(де-куди і до 80%) і тому укр-товар і дорожчає...."
- тепер вже курс пів року 25-24-23....знову 24....
- що тепер не так?!
- що тепер не по феншую?!
так це ж потрібно тарифи - понижати та зарплати державникам - зменшувати!
Востаннє редагувалось Petro2004
в П'ят 21 лют, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Petro2004
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 28.01.13
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:42
mephala написав: Starikan написав: yama написав:
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
вы не на пенсии что ли?
и вы не вкурсе что когда выходиш на пенсию и у тебя 2500 пенсия (500 баксов на тот момент) то спустя 15 лет у тебя пенсия 3000 (120 баксов на момент)?
1) у дедушки пенсия < 2000
2) о курсе в посте yama
ни слова.
Тогда вопрос: к чему относился ваш коммент? Мы с yama
писали о совершенно других вещах.
Вообще для обсуждения пенсий есть другие ветки.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16693
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1702 раз.
- Подякували: 2592 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:47
freeze написав: Долярчик написав:
(переніс з київської гілки)
... нічого подібного!
- доказано на валютній гілці Долярчиком і Будівельником!
.... ~ - 10% за січень/до січня милого року!
- а може колега Фріз, своїми доходами/продажами скаже щось інше?
У меня противоречиво.
Январь 2020 к январю 2019 минус 35 %
Февраль 2020 к февралю 2019 надеюсь вытянуть на минус 5-8 процентов.
Причём судя по общению у меня средние результату по сектору плюс-минус небольшой, как бы и тенденция у всех по месяцам тоже одинаковая.
... огоооооо, у Вас ще крутіший мінус, ніж у мене з Будівельником разом узятих?!
- і, лютий - теж не балує Вас добротою
(за свій лютий - ще не скажу, але пам'ятаючи, що минулорічний лютий був не поганим, то мабуть, теж піду в мінус
)
- не даремно, я вже себе морально готую до.... "закриття не за горами"
(рік-два)
- хоч, якось і не дуже мені сумно, так як я вже давно хотів змінити свій бізнес..... - просто ніяк не можу ще(чи не хочу) виходити зі своєї "зони комфорту"!
... але колись прийдеться.......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7687
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:49
Starikan написав:
Тогда вопрос: к чему относился ваш коммент?
мой ответ к тому как может быть у чела 200К грн при пенсии 2000.
вся з/п была в белую у чела - просто чел выходил на пенсию когда курс был 5. и собирал баксы по курсу 2-5. и сейчас 8К баксов это уже 200К грн а вот пенсия из 2200 грн поднялась АЖ до 2600 грн.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6517
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:58
Investor_33 написав: headshaker написав:
Ну, я бачу, деякі речі дійсно важко зрозуміти.
Я не за 20 і не за 120.
Я за те, що витрачати можна лише тільки те, що зароблено.Може, зміцнення курсу було через зростання виробництва/експорту
?
Чи ви згодні радіти тому, що багато напозичали, навіть не ставлячи питання, що потім?
І ще одне: дивлячись навколо, я не бачу суттєвого зниження гривневих цін; якщо є сумніви - подивіться в рахунки за комуналку, візьміть до уваги теплу зиму та зниження оптових цін на газ, й замисліться, що Вам дав той "дешевий долар", окрім абстрактної радісті від уявної в нього конвертації. Може, тоді зрозумієте, з якого кінця треба розкручувати цей ланцюжок.
Може він здешевшав бо війна, політична невизначеність та спекулі загнали його занадто високо? Скіко конкретно багато запазичіли й за який термін? Зубажіння? Крім платіжки за газ гляньте на цінники на авто (в тому числі на б/у)
в грн, техніку, покупки на тому ж аліекспрес
по новому курсу... А так да, всьопропало і 20 вбиваєекономікудайте30щобипродати....
Приємно, коли опоненти власноруч допомагають ілюструвати мої думки
Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?
Сумно...
-
headshaker
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 08.05.15
- Подякував: 1700 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:02
Мысли вслух по ОВГЗ:
- проценты будут повышаться. Ну или стоять на месте КАК МИНИМУМ
- возможно периодическое появление валютных облигаций
"The quieter you become, the more you are able to hear"
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 1336
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:03
По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %
-
prilepskiy
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 25.05.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:07
headshaker написав:
Приємно, коли опоненти власноруч допомагають ілюструвати мої думки
Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?
Сумно...
Сумно, ля, що ви або навмисно перекручуєте або не розумієте що в своєму повідомленні я пишу про себе як про споживача який працює та отримує ЗП в гривні. Ок, давайте про бізнес. Для відкриття оного з виробництвом чого би там не було треба закупити устаткування, воно буде на 90% іноземне. Дак от, закупіть його при курсі 20 і 30 а потім яка буде собівартість продукції. Розумію що далеко не тільки устаткування входит до собіватрості але ж ...
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 949
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1195
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1435 раз.
-
- Профіль
-
2
2
8
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16894
|2113505
|
|
|31
|304
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|
|6796
|1512569
|
Чет 20 лют, 2020 18:29
ЛОБ
|