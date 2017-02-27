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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3928392939303931

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 313
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
39
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:41

  Долярчик написав:...нє, ну то капець!
- коли курс став 27-28-30...., а УКРАЇНСЬКИЙ товар дорожчав - всі пояснювали: ".... ну, розумієте.... всюди в укр-товарі є багато імпортних складових(де-куди і до 80%) і тому укр-товар і дорожчає...."
- тепер вже курс пів року 25-24-23....знову 24....
- що тепер не так?!
- що тепер не по феншую?!


так це ж потрібно тарифи - понижати та зарплати державникам - зменшувати!
Востаннє редагувалось Petro2004 в П'ят 21 лют, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:42

  mephala написав:
  Starikan написав:
  yama написав: с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес :?:
Если пенсия меньше 2 тыс, это значит, что его средняя зарплата за время работы была примерно вдвое меньше среднеукраинской. Как он при этом сумел насобирать 200 тыс на депозит?
вы не на пенсии что ли?
и вы не вкурсе что когда выходиш на пенсию и у тебя 2500 пенсия (500 баксов на тот момент) то спустя 15 лет у тебя пенсия 3000 (120 баксов на момент)?

1) у дедушки пенсия < 2000
2) о курсе в посте yama ни слова.
Тогда вопрос: к чему относился ваш коммент? Мы с yama писали о совершенно других вещах.
Вообще для обсуждения пенсий есть другие ветки.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:47

... за крок до перевороту думок ©

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  kingkongovets написав:очень сильно вырос покупательский оптимизм и люди начали тратить, а не откладывать
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1812686047

(переніс з київської гілки)
... нічого подібного!
- доказано на валютній гілці Долярчиком і Будівельником!
.... ~ - 10% за січень/до січня милого року!
- а може колега Фріз, своїми доходами/продажами скаже щось інше?


У меня противоречиво.
Январь 2020 к январю 2019 минус 35 %
Февраль 2020 к февралю 2019 надеюсь вытянуть на минус 5-8 процентов.
Причём судя по общению у меня средние результату по сектору плюс-минус небольшой, как бы и тенденция у всех по месяцам тоже одинаковая.

... огоооооо, у Вас ще крутіший мінус, ніж у мене з Будівельником разом узятих?! :shock:
- і, лютий - теж не балує Вас добротою :roll: (за свій лютий - ще не скажу, але пам'ятаючи, що минулорічний лютий був не поганим, то мабуть, теж піду в мінус :( )
- не даремно, я вже себе морально готую до.... "закриття не за горами" :) (рік-два)
- хоч, якось і не дуже мені сумно, так як я вже давно хотів змінити свій бізнес..... - просто ніяк не можу ще(чи не хочу) виходити зі своєї "зони комфорту"!
... але колись прийдеться.......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:49

  Starikan написав:Тогда вопрос: к чему относился ваш коммент?

мой ответ к тому как может быть у чела 200К грн при пенсии 2000.
вся з/п была в белую у чела - просто чел выходил на пенсию когда курс был 5. и собирал баксы по курсу 2-5. и сейчас 8К баксов это уже 200К грн а вот пенсия из 2200 грн поднялась АЖ до 2600 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:58

  Investor_33 написав:
  headshaker написав:Ну, я бачу, деякі речі дійсно важко зрозуміти.
Я не за 20 і не за 120.
Я за те, що витрачати можна лише тільки те, що зароблено.
Може, зміцнення курсу було через зростання виробництва/експорту?
Чи ви згодні радіти тому, що багато напозичали, навіть не ставлячи питання, що потім?

І ще одне: дивлячись навколо, я не бачу суттєвого зниження гривневих цін; якщо є сумніви - подивіться в рахунки за комуналку, візьміть до уваги теплу зиму та зниження оптових цін на газ, й замисліться, що Вам дав той "дешевий долар", окрім абстрактної радісті від уявної в нього конвертації. Може, тоді зрозумієте, з якого кінця треба розкручувати цей ланцюжок.

Може він здешевшав бо війна, політична невизначеність та спекулі загнали його занадто високо? Скіко конкретно багато запазичіли й за який термін? Зубажіння? Крім платіжки за газ гляньте на цінники на авто (в тому числі на б/у) в грн, техніку, покупки на тому ж аліекспрес по новому курсу... А так да, всьопропало і 20 вбиваєекономікудайте30щобипродати.... 8)


Приємно, коли опоненти власноруч допомагають ілюструвати мої думки :D

Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?

Сумно...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мысли вслух по ОВГЗ:
- проценты будут повышаться. Ну или стоять на месте КАК МИНИМУМ
- возможно периодическое появление валютных облигаций
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По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Приємно, коли опоненти власноруч допомагають ілюструвати мої думки

Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?

Сумно...

Сумно, ля, що ви або навмисно перекручуєте або не розумієте що в своєму повідомленні я пишу про себе як про споживача який працює та отримує ЗП в гривні. Ок, давайте про бізнес. Для відкриття оного з виробництвом чого би там не було треба закупити устаткування, воно буде на 90% іноземне. Дак от, закупіть його при курсі 20 і 30 а потім яка буде собівартість продукції. Розумію що далеко не тільки устаткування входит до собіватрості але ж ...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
Здебільшого знову припали на 1-3 копійки.


20.02.2020 17:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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