headshaker написав:Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять? Сумно...
Пропонуєте поступитися власним добробутом, щоб жирували експортери? Кому потрібне українське виробництво? Наші виробники здатні тільки випускати гівно по завишеним цінам. Утопія очікувати, що у нас з'являться заводи по випуску телевізорів, мобілок, якісних автомобілів і т.д. У глобальному світі ці ніші вже зайняті. Валюту Україні дадуть заробітчани, агропідприємства, металурги та айтішники. Космічною державою чи виробником літаків ми не станемо навіть при доларі по 500200
Востаннє редагувалось slonic32 в П'ят 21 лют, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 21.02.2020....................24,4505 Гривна укрепилась чуть менее, чем на 3 копейки. Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К 10-25 постепенно сузили спред снизу на 0.5 копейки. После 10-30 за 20 минут выросли на копейку. В 11-10 прибавили еще полкопейки и взяли паузу. С 12 начался новый этап роста, но его природа пока не понятна. Анализ ликвидности пока не опубликован. Анализ анализа, надеюсь, в следующем номере
В среду объем МБ увеличился с 426.6 до 440.5. Обороты чистые. Уровень средний.