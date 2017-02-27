Вітаюсь совсіма.
11:00
Здебільшого знову припали на 1-3 копійки.
20.02.2020 17:00
ВО
Хай щастить!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:19
Пропонуєте поступитися власним добробутом, щоб жирували експортери? Кому потрібне українське виробництво? Наші виробники здатні тільки випускати гівно по завишеним цінам. Утопія очікувати, що у нас з'являться заводи по випуску телевізорів, мобілок, якісних автомобілів і т.д. У глобальному світі ці ніші вже зайняті.
Валюту Україні дадуть заробітчани, агропідприємства, металурги та айтішники. Космічною державою чи виробником літаків ми не станемо навіть при доларі по 500200
Востаннє редагувалось slonic32 в П'ят 21 лют, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:32
24.30-24.33/24.39-24.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:37
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.02.2020....................24,4505
Гривна укрепилась чуть менее, чем на 3 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К 10-25 постепенно сузили спред снизу на 0.5 копейки. После 10-30 за 20 минут выросли на копейку. В 11-10 прибавили еще полкопейки и взяли паузу. С 12 начался новый этап роста, но его природа пока не понятна.
Анализ ликвидности пока не опубликован. Анализ анализа, надеюсь, в следующем номере
В среду объем МБ увеличился с 426.6 до 440.5. Обороты чистые. Уровень средний.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:44
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:56
20 лютого минуло. Я помилився. Думаю, що тепер до серпня валюту не купуватиму. Дай Бог продати валюту , що у мене є, хоча б в нуль.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:08
Вскоре в Украине пересмотрят макроэкономический прогноз, и это потребует внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде.
"Сейчас, конечно, его (прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру [бюджета], чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал Гончарук.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:10
Дякую, що хоч визнали помилку!
... що цікаво, що цього року ми ще можемо мацнути як 25,ХХ(26? )
- так і 22,ХХ!
... так що не перемикайте!©
- далі буде цікавіше!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:17
Не знаю зачем им тратить время, что-то пересматривать, опять слайды делать за 88 тысяч.
Уровень доверия к Уряду по последнему опросу никакой. Они уже все у дверей на выходе стоят. Придут другие уже сами пересмотрят этот бюджет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:42
Оно на конкретные вопросы депутатов не смогло ни одной цифры назвать!
Что то затягивают с пропроизводством за январь, то ли натягивают, то ли страшно публиковать!?
|