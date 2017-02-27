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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3928392939303931>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 313
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
39
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:08

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
Здебільшого знову припали на 1-3 копійки.


20.02.2020 17:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:19

  headshaker написав:Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?
Сумно...


Пропонуєте поступитися власним добробутом, щоб жирували експортери? Кому потрібне українське виробництво? Наші виробники здатні тільки випускати гівно по завишеним цінам. Утопія очікувати, що у нас з'являться заводи по випуску телевізорів, мобілок, якісних автомобілів і т.д. У глобальному світі ці ніші вже зайняті.
Валюту Україні дадуть заробітчани, агропідприємства, металурги та айтішники. Космічною державою чи виробником літаків ми не станемо навіть при доларі по 500200
Востаннє редагувалось slonic32 в П'ят 21 лют, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:32

24.30-24.33/24.39-24.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:37

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.02.2020....................24,4505
Гривна укрепилась чуть менее, чем на 3 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К 10-25 постепенно сузили спред снизу на 0.5 копейки. После 10-30 за 20 минут выросли на копейку. В 11-10 прибавили еще полкопейки и взяли паузу. С 12 начался новый этап роста, но его природа пока не понятна.
Анализ ликвидности пока не опубликован. Анализ анализа, надеюсь, в следующем номере :)

В среду объем МБ увеличился с 426.6 до 440.5. Обороты чистые. Уровень средний.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:44

  prilepskiy написав:По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %


коротше кажучи, збільшення міністрам зарплати в 3-5 раз не допомогло економіці навіть втримати попередні показники. Щетаю тра підвищить в 30-50 раз, аж раптом допоможе
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:56

  Долярчик написав:
  tk86 написав:Долярчик Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).

... побачимо, сказав сліпий!© :D
- це вже завтра - післязавтра! :wink:

20 лютого минуло. Я помилився. Думаю, що тепер до серпня валюту не купуватиму. Дай Бог продати валюту , що у мене є, хоча б в нуль.
tk86
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:08

Вскоре в Украине пересмотрят макроэкономический прогноз, и это потребует внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде.

"Сейчас, конечно, его (прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру [бюджета], чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал Гончарук.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:10

  tk86 написав:
  Долярчик написав:
  tk86 написав:Долярчик Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).

... побачимо, сказав сліпий!© :D
- це вже завтра - післязавтра! :wink:

20 лютого минуло. Я помилився. Думаю, що тепер до серпня валюту не купуватиму. Дай Бог продати валюту , що у мене є, хоча б в нуль.

Дякую, що хоч визнали помилку!

... що цікаво, що цього року ми ще можемо мацнути як 25,ХХ(26? )
- так і 22,ХХ!

... так що не перемикайте!©
- далі буде цікавіше!© :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:17

  vovakwasov написав:Вскоре в Украине пересмотрят макроэкономический прогноз, и это потребует внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде.

"Сейчас, конечно, его (прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру [бюджета], чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал Гончарук.


Не знаю зачем им тратить время, что-то пересматривать, опять слайды делать за 88 тысяч.
Уровень доверия к Уряду по последнему опросу никакой. Они уже все у дверей на выходе стоят. Придут другие уже сами пересмотрят этот бюджет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:42

  vovakwasov написав:Вскоре в Украине пересмотрят макроэкономический прогноз, и это потребует внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде.

"Сейчас, конечно, его (прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру [бюджета], чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал Гончарук.

Оно на конкретные вопросы депутатов не смогло ни одной цифры назвать!

Что то затягивают с пропроизводством за январь, то ли натягивают, то ли страшно публиковать!?
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