slonic32 написав:headshaker написав:Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?
Сумно...
Пропонуєте поступитися власним добробутом, щоб жирували експортери? Кому потрібне українське виробництво? Наші виробники здатні тільки випускати гівно по завишеним цінам. Утопія очікувати, що у нас з'являться заводи по випуску телевізорів, мобілок, якісних автомобілів і т.д. У глобальному світі ці ніші вже зайняті.
Валюту Україні дадуть заробітчани, агропідприємства, металурги та айтішники. Космічною державою чи виробником літаків ми не станемо навіть при доларі по 500200
Можно начать с конца... Космической державой было бы неплохо стать. Заказчиков по миру зафутболить в космос свое оборудование пруд пруди. Неплохая статья доходов от экспорта космических услуг. Сравнима с объемом экспорта от сельского хозяйства за целый сезон. Ядерной державой мы уже являемся, правда без ядерного оружия пока. Экспорт электроэнергии - отличный приработок и источник валюты для любителей алиэкспресса с завышенными ценами.
Что касается производства летательных аппаратов, то тут надо побороться при поддержке государства, которое обязано разместить заказы у украинских производителей на производство различных дронов, боевых беспилотников, небольших самолетов для патрулирования территорий, для перевозки специальных людей и спецгрузов, для дезинфекции от коронавируса и т.п. Здесь пригодятся айтишники, которые (о какой позор!!!) часто пишут программки а-ля прием заказов для парикмахерской. Причем для приема заказов для спа-салона айтишники считают необходимым писать часто чисто новую программу. Не знаю кто им заказывает такие вещи, но видимо за счет демпинга на мировом рынке они пока еще конкурентноспособны.
В Харькове, например, есть частные предприятия, которые выпускают современные беспилотники, за которые стыдно не будет никому. Естественно все пока на экспорт, так как государство пока не созрело для закупок и это за последние 6 лет пока идут боевые действия. Это укол министрам.
Украинское производство не нужно только нашим врагам. А если ты здесь живешь и православный, то почему не знаешь, что производство всегда является основным источником доходов для большей части населения? Потому что торговлей импортом всех не занять, а для закупки импорта нужна валюта, которая поступает в страну от экспортеров, которые в свою очередь экспортируют товары украинского производства. Другими словами чтобы ты купил какую-то фигню заразную с алиэкспресса, то украинский экспортер должен произвести, продать свой товар и получить валюту за него, чтобы потом продать тебе эту валюту для покупки на алиэкспрессе.
Поэтому объемы экспорта это первый показатель здоровья экономики и нации. Экспорт стимулируют все. Каким способом это можно делать?
1. За счет льготного налогообложения. В Украине как и во всех странах экспорт облагается НДС по нулевой ставке. Неплохая льгота, но недостаточная.
2. За счет выбивания ответственным и грамотным правительством лучших условий для украинского экспорта на мировом рынке или в торговых союзах. Самый жирный стимул для экспорта может быть и наоборот, если международный договор, который подписал президент фактически является кабальным для экономики. Удачными действиями президента-правительства в данном контексте являются а) вступление в СОТ; б)свободная торговля с богатыми странами - Израилем, ОАЭ и т.д.; в) новый договор Нефтегаза про транзит газа
Неудачные действия: а) Будапештский меморандум; б) газовый договор Тимошенко; в) подписание не глядя соглашения с ЕС в 2014 году.
3. За счет курса гривни к иностранным валютам на межбанке. Если экспорта мало, то гривна снижается и покупать импорт становится дороже. Это естественная саморегуляция под контролем НБУ. Если контроль адекватен, но НБУ не ломает тренды, а даже наоборот стимулирует установление курса на нужном для экономике уровне - т.е. с некоторым опережением.