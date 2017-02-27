Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:59

slonic32 написав: headshaker написав: Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?

Сумно... Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?Сумно...



Пропонуєте поступитися власним добробутом, щоб жирували експортери? Кому потрібне українське виробництво? Наші виробники здатні тільки випускати гівно по завишеним цінам. Утопія очікувати, що у нас з'являться заводи по випуску телевізорів, мобілок, якісних автомобілів і т.д. У глобальному світі ці ніші вже зайняті.

Валюту Україні дадуть заробітчани, агропідприємства, металурги та айтішники. Космічною державою чи виробником літаків ми не станемо навіть при доларі по 500200 Пропонуєте поступитися власним добробутом, щоб жирували експортери? Кому потрібне українське виробництво? Наші виробники здатні тільки випускати гівно по завишеним цінам. Утопія очікувати, що у нас з'являться заводи по випуску телевізорів, мобілок, якісних автомобілів і т.д. У глобальному світі ці ніші вже зайняті.Валюту Україні дадуть заробітчани, агропідприємства, металурги та айтішники. Космічною державою чи виробником літаків ми не станемо навіть при доларі по 500200

Можно начать с конца... Космической державой было бы неплохо стать. Заказчиков по миру зафутболить в космос свое оборудование пруд пруди. Неплохая статья доходов от экспорта космических услуг. Сравнима с объемом экспорта от сельского хозяйства за целый сезон. Ядерной державой мы уже являемся, правда без ядерного оружия пока. Экспорт электроэнергии - отличный приработок и источник валюты для любителей алиэкспресса с завышенными ценами.Что касается производства летательных аппаратов, то тут надо побороться при поддержке государства, которое обязано разместить заказы у украинских производителей на производство различных дронов, боевых беспилотников, небольших самолетов для патрулирования территорий, для перевозки специальных людей и спецгрузов, для дезинфекции от коронавируса и т.п. Здесь пригодятся айтишники, которые (о какой позор!!!) часто пишут программки а-ля прием заказов для парикмахерской. Причем для приема заказов для спа-салона айтишники считают необходимым писать часто чисто новую программу.Не знаю кто им заказывает такие вещи, но видимо за счет демпинга на мировом рынке они пока еще конкурентноспособны.В Харькове, например, есть частные предприятия, которые выпускают современные беспилотники, за которые стыдно не будет никому. Естественно все пока на экспорт, так как государство пока не созрело для закупок и это за последние 6 лет пока идут боевые действия. Это укол министрам.Украинское производство не нужно только нашим врагам. А если ты здесь живешь и православный, то почему не знаешь, что производство всегда является основным источником доходов для большей части населения? Потому что торговлей импортом всех не занять, а для закупки импорта нужна валюта, которая поступает в страну от экспортеров, которые в свою очередь экспортируют товары украинского производства. Другими словами чтобы ты купил какую-то фигню заразную с алиэкспресса, то украинский экспортер должен произвести, продать свой товар и получить валюту за него, чтобы потом продать тебе эту валюту для покупки на алиэкспрессе.Поэтому объемы экспорта это первый показатель здоровья экономики и нации. Экспорт стимулируют все. Каким способом это можно делать?1. За счет льготного налогообложения. В Украине как и во всех странах экспорт облагается НДС по нулевой ставке. Неплохая льгота, но недостаточная.2. За счет выбивания ответственным и грамотным правительством лучших условий для украинского экспорта на мировом рынке или в торговых союзах. Самый жирный стимул для экспорта может быть и наоборот, если международный договор, который подписал президент фактически является кабальным для экономики. Удачными действиями президента-правительства в данном контексте являются а) вступление в СОТ; б)свободная торговля с богатыми странами - Израилем, ОАЭ и т.д.; в) новый договор Нефтегаза про транзит газаНеудачные действия: а) Будапештский меморандум; б) газовый договор Тимошенко; в) подписание не глядя соглашения с ЕС в 2014 году.3. За счет курса гривни к иностранным валютам на межбанке. Если экспорта мало, то гривна снижается и покупать импорт становится дороже. Это естественная саморегуляция под контролем НБУ. Если контроль адекватен, но НБУ не ломает тренды, а даже наоборот стимулирует установление курса на нужном для экономике уровне - т.е. с некоторым опережением.