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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3929393039313932>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 313
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
39
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:59

  slonic32 написав:
  headshaker написав:Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом? То ж звідки мають братися ті доляри, хоч дорогі, хоч дешеві? Чи такі дрібниці Вас й геть не цікавлять?
Сумно...


Пропонуєте поступитися власним добробутом, щоб жирували експортери? Кому потрібне українське виробництво? Наші виробники здатні тільки випускати гівно по завишеним цінам. Утопія очікувати, що у нас з'являться заводи по випуску телевізорів, мобілок, якісних автомобілів і т.д. У глобальному світі ці ніші вже зайняті.
Валюту Україні дадуть заробітчани, агропідприємства, металурги та айтішники. Космічною державою чи виробником літаків ми не станемо навіть при доларі по 500200


Можно начать с конца... Космической державой было бы неплохо стать. Заказчиков по миру зафутболить в космос свое оборудование пруд пруди. Неплохая статья доходов от экспорта космических услуг. Сравнима с объемом экспорта от сельского хозяйства за целый сезон. Ядерной державой мы уже являемся, правда без ядерного оружия пока. Экспорт электроэнергии - отличный приработок и источник валюты для любителей алиэкспресса с завышенными ценами. :mrgreen:

Что касается производства летательных аппаратов, то тут надо побороться при поддержке государства, которое обязано разместить заказы у украинских производителей на производство различных дронов, боевых беспилотников, небольших самолетов для патрулирования территорий, для перевозки специальных людей и спецгрузов, для дезинфекции от коронавируса и т.п. Здесь пригодятся айтишники, которые (о какой позор!!!) часто пишут программки а-ля прием заказов для парикмахерской. Причем для приема заказов для спа-салона айтишники считают необходимым писать часто чисто новую программу. :mrgreen: Не знаю кто им заказывает такие вещи, но видимо за счет демпинга на мировом рынке они пока еще конкурентноспособны.

В Харькове, например, есть частные предприятия, которые выпускают современные беспилотники, за которые стыдно не будет никому. Естественно все пока на экспорт, так как государство пока не созрело для закупок и это за последние 6 лет пока идут боевые действия. Это укол министрам.

Украинское производство не нужно только нашим врагам. А если ты здесь живешь и православный, то почему не знаешь, что производство всегда является основным источником доходов для большей части населения? Потому что торговлей импортом всех не занять, а для закупки импорта нужна валюта, которая поступает в страну от экспортеров, которые в свою очередь экспортируют товары украинского производства. Другими словами чтобы ты купил какую-то фигню заразную с алиэкспресса, то украинский экспортер должен произвести, продать свой товар и получить валюту за него, чтобы потом продать тебе эту валюту для покупки на алиэкспрессе.

Поэтому объемы экспорта это первый показатель здоровья экономики и нации. Экспорт стимулируют все. Каким способом это можно делать?
1. За счет льготного налогообложения. В Украине как и во всех странах экспорт облагается НДС по нулевой ставке. Неплохая льгота, но недостаточная.
2. За счет выбивания ответственным и грамотным правительством лучших условий для украинского экспорта на мировом рынке или в торговых союзах. Самый жирный стимул для экспорта может быть и наоборот, если международный договор, который подписал президент фактически является кабальным для экономики. Удачными действиями президента-правительства в данном контексте являются а) вступление в СОТ; б)свободная торговля с богатыми странами - Израилем, ОАЭ и т.д.; в) новый договор Нефтегаза про транзит газа
Неудачные действия: а) Будапештский меморандум; б) газовый договор Тимошенко; в) подписание не глядя соглашения с ЕС в 2014 году.
3. За счет курса гривни к иностранным валютам на межбанке. Если экспорта мало, то гривна снижается и покупать импорт становится дороже. Это естественная саморегуляция под контролем НБУ. Если контроль адекватен, но НБУ не ломает тренды, а даже наоборот стимулирует установление курса на нужном для экономике уровне - т.е. с некоторым опережением.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:30

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!

Аналіз ліквідності від НБУ зʼявився тільки о 14:00 :evil:

Зображення

Коррахунки - 67 729,19606374(65 656,7069019 + 2 072,48916184) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 13 711(15 252 − 1 541) млн.
Овернайти впали меньше ніж виросли коррахунки.

Загальна добова ліквідність 67 729,20 + 13 711 - 0 = 81 440,20(80 908,71 + 531,49) млн. гривень.

Загально добова ліквідність знову підросла!

НБУ додав ліквідності 1223,59 млн.грн. купивши 50 млн.дол. Та половину від цього забрали Автономні чинники. Більше за всіх - 389,76 млн.грн. забрала Інкасація, додавши готівки в оббіг. Трошки меньше - 294,14 млн.грн. забрало Казначейство. Та ще крихту - 8.19 млн.грн. забрали Інші.


Коррахунки виросли здебільшого за рахунок зниження Овернайтів. :!:

Сьогодні на ринок повертаються попередні залучення за двотижневими сертифікатами НБУ у розмірі 167,49 млрд.грн. :!:

Цікаво, скільки на сьогодняшньому регулюванні ліквідності під 11 відсотків НБУ залучить сертифікатів на нових два тижня :?:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:35

  Realist написав:
  zzzzzz написав:ВВП Японии в 4 кв -6,3%

Тыдыщщщ....

Заголовок Рейтерс - Япония на грани рецессии.

https://www.reuters.com/article/us-japa ... SKBN20A0SS

То вже можна казати, що нарешті економічний цикл росту завершиться і почалась "економічна криза" чи ще почекати дані від Німців, та Європи загалом?
Яка бульбашка лопне першою? Враховуючи, що кредитних грошей в системі стільки, що їх не має куди дівати.

Підуть в золото... 1634,25... Який красивий рух в гору! Цікаво 2000 буде в квітні чи травні?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:21

  Qwerty написав:
  Realist написав:
  zzzzzz написав:ВВП Японии в 4 кв -6,3%

Тыдыщщщ....

Заголовок Рейтерс - Япония на грани рецессии.

https://www.reuters.com/article/us-japa ... SKBN20A0SS

То вже можна казати, що нарешті економічний цикл росту завершиться і почалась "економічна криза" чи ще почекати дані від Німців, та Європи загалом?
Яка бульбашка лопне першою? Враховуючи, що кредитних грошей в системі стільки, що їх не має куди дівати.

Підуть в золото... 1634,25... Який красивий рух в гору! Цікаво 2000 буде в квітні чи травні?!

Еще один "прогнозист"??? Сможете признать 1 червня что ошибались если не потрогает 2000?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:29

  freeze написав:
Уровень доверия к Уряду по последнему опросу никакой.

У меня когда со знакомыми заходит речь о политике или о таком интересном вопросе,как например уровень доверия к пр-ву,то вообще не вяжется разговор,ибо всем плевать на всех,этот уровень доверия замеряла Бекешкина,которая продалась барыге и теперь принимает пенёнзы от жаждущих реванша и отстранённых от корыта?

Ради интереса спросите у пяти знакомых или на улице:какой у вас уровень доверия к пр-ву?
Думаю 4 пройдёт мимо,ну а пятый честно признается и скажет,не знаю что за зверь.

Зато политические простигосподи всё всегда знают и даже дают результаты опросов от своих же контор,у них даже 80 на 20 было в пользу прошлого президента на выборах,а вышло немножко иначе.

Для людей ничего не поменялось,ни доходы толком не выросли,ни расходы,болото,все живуют своей жизнью и не обращают внимания на продажных зазывал,которые отрабатывают заказы при разборках олигархов,думаю только в инете есть интерес к этим всем манипуляциям,но только тогда,когда они совпадают с точкой сидения и взглядами :lol:

А что по курсу,где ракетчики,даже провальный аукцион ОВГЗ не сдвинул гривну с места,что такое,ведь всё так плохо,а курсу хоть бы хны и на миняйле только видно продам,все Фины и немцы успокоились,когда их упаковали по 25.20? Больше буйных нетУ 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............21.02.2020...........24.02.2020
дата розрахунку............20.02.2020...........21.02.2020
Євро...............................26,4249................26,4129
Долар США....................24,4777.................24,453
После полудня доллар отыграл четверть копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. К 10-25 постепенно сузили спред снизу на 0.5 копейки. После 10-30 за 20 минут выросли на копейку. В 11-10 прибавили еще полкопейки и взяли паузу.
К 12 подросли еще на копейку и после 12 на копейку. Перед обедом на полкопейки отступили. После обеда опустились на полкопейки и снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 24.4500 - 24.4750. За день котировки повысились на 3 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Вся динамика уложилась в 4 копейки. Активная фаза торгов закончилась весьма рано, что характерно для пятницы.

НБУ вчера прикупил 50 млн, в чем долго не хотел признаваться. Объем интервенции соответствует ранее озвученному плану, слухи об отмене которого мы недавно обсуждали. Пока не видно ни действий, ни официального объявления. Возможно, мы имеем дело с испорченным телефоном.
Остатки на коррсчетах выросли. Этому примерно в равной мере способствовали интервенция на МБ и сокращение объема суточных сертификатов. Казначейство и наличка пытались противостоять, но очень слабо.

Этот день в истории:
2019 - 27.0026 (-8) -255
2018 - 26.9880 (-9) -253

2017 - 27.0425 (+2)
2016 - 26.8558 (+39)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:06

Курс на момент:

Харьков 24.35 - 24.39 (утром 24.35 - 24.39)
Сумы 24.30 - 24.40 (24.30 - 24.40)
Полтава 24.33 - 24.46 (24.30 - 24.43)

Практически без изменений. Всем хороших выходных!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:09

  somilitark написав:
  freeze написав:
Уровень доверия к Уряду по последнему опросу никакой.

У меня когда со знакомыми заходит речь о политике или о таком интересном вопросе,как например уровень доверия к пр-ву,то вообще не вяжется разговор,ибо всем плевать на всех,этот уровень доверия замеряла Бекешкина,которая продалась барыге и теперь принимает пенёнзы от жаждущих реванша и отстранённых от корыта?


Це опитування не Бекешкіної(Демократичні Ініціативи), а Центру Разумкова, який був оснований батьком нинішнього зеленого спікера ВР і за сумісництвом головного ломбардщика країни.
На останніх виборах соцопитування відпрацювали доволі точно, тому я би не кидав їм пред'яв лише на основі свого суб'єктивного бачення ситуації в країні
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Тобто, Ви вважаєте, що купівля автохламу й усілякого краму з аліекспрес і є кращим шляхом до зростання національго виробництва? Чи Вам те віробництво до одного місця, і Ви взагалі не бачите ніякого зв'язку між ним та власним добробутом?


Вот я не вижу вообще связи между моим личным благополучием и национальным производством. И мне это ущербное производство до "того самого місця".

Я сторонник того, чтобы каждый мог продавать свои способности (в том числе и предпринимательские) на свободном конкурентном рынке. И на таком же конкурентном рынке покупать товары и услуги.

А если производитель выпускает не конкурентную продукцию, то на фиг такого производителя. И нечего здесь носиться с национальной идеей как дурень с писанной торбой.
Купля-продажа есть акт при полном непротивлении сторон.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:05

Этот день в истории:
2019 - 27.0026 (-8) -255
2018 - 26.9880 (-9) -253

2017 - 27.0425 (+2)
2016 - 26.8558 (+39)[/quote]

Прикольно , что в этот день четыре года подряд по сути был один курс (отклонение 0,7%) ;)
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