В Кабинете Министров собираются весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:07
В Кабинете Министров собираются весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год:
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08
Назову тільки один, малесенький приклад, що все реально.
03.04.2019/Архістратиг Михаїл/номінал 2 грн./НБУ продаж - 3923,00 грн.
21.02.2020/Архістратиг Михаїл/номінал 2 грн.
НБУ закупка - 3962,00 грн./продаж - 4475,00 грн.
Інфо 100%; зуб (золотий) даю
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прикольно , что в этот день четыре года подряд по сути был один курс (отклонение 0,7%) [/quote]
День сурка
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Готов подписаться под каждым словом.
Осталось дело за малым - найти свободные конкурентные рынки.
А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.
В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.
Курс больше зависит от процессов в экономике, чем эти процессы от курса. Можно оказывать определенное воздействие, чуть корректируя процессы курсообразования, но управлять курсом в надежде кардинально изменить экономические процессы - занятие малоперспективное и чреватое серьезными побочными явлениями.
К сожалению, у меня появляется ощущение, что сейчас стали скатываться к попыткам регулировать курс. Если бы не такая же спокойная динамика в февралях пары прошлых лет, я бы уже начинал паниковать.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мировой рекорд, уже 21 февраля в Раде несколько раз произнесли слово Секвестр бюджета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:26
Это чтобы слово дефолт не говорить.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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