Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16

vovan_prm написав: Я сторонник того, чтобы каждый мог продавать свои способности (в том числе и предпринимательские) на свободном конкурентном рынке. И на таком же конкурентном рынке покупать товары и услуги. Я сторонник того, чтобы каждый мог продавать свои способности (в том числе и предпринимательские) на свободном конкурентном рынке. И на таком же конкурентном рынке покупать товары и услуги.

vovan_prm написав: А если производитель выпускает не конкурентную продукцию, то на фиг такого производителя. А если производитель выпускает не конкурентную продукцию, то на фиг такого производителя.

Готов подписаться под каждым словом.Осталось дело за малым - найти свободные конкурентные рынки.А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.Курс больше зависит от процессов в экономике, чем эти процессы от курса. Можно оказывать определенное воздействие, чуть корректируя процессы курсообразования, но управлять курсом в надежде кардинально изменить экономические процессы - занятие малоперспективное и чреватое серьезными побочными явлениями.К сожалению, у меня появляется ощущение, что сейчас стали скатываться к попыткам регулировать курс. Если бы не такая же спокойная динамика в февралях пары прошлых лет, я бы уже начинал паниковать.