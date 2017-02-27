В Кабинете Министров собираются весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год:
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:07
В Кабинете Министров собираются весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год:
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08
Назову тільки один, малесенький приклад, що все реально.
03.04.2019/Архістратиг Михаїл/номінал 2 грн./НБУ продаж - 3923,00 грн.
21.02.2020/Архістратиг Михаїл/номінал 2 грн.
НБУ закупка - 3962,00 грн./продаж - 4475,00 грн.
Інфо 100%; зуб (золотий) даю
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прикольно , что в этот день четыре года подряд по сути был один курс (отклонение 0,7%) [/quote]
День сурка
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Готов подписаться под каждым словом.
Осталось дело за малым - найти свободные конкурентные рынки.
А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.
В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.
Курс больше зависит от процессов в экономике, чем эти процессы от курса. Можно оказывать определенное воздействие, чуть корректируя процессы курсообразования, но управлять курсом в надежде кардинально изменить экономические процессы - занятие малоперспективное и чреватое серьезными побочными явлениями.
К сожалению, у меня появляется ощущение, что сейчас стали скатываться к попыткам регулировать курс. Если бы не такая же спокойная динамика в февралях пары прошлых лет, я бы уже начинал паниковать.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мировой рекорд, уже 21 февраля в Раде несколько раз произнесли слово Секвестр бюджета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:26
Это чтобы слово дефолт не говорить.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:50
Результаты интервенций за неделю
17-21.02.2020
Покупка - 125, из них:
- методом выбора лучшей цены (тайно) - 50;
- по единому курсу (открыто) - 75.
Продажа - 0.
По дням:
Понедельник - 50.
Четверг - 50.
Пятница - 25.
Момент для интервенции виден только в самом начале торгов. Примечательно, что НБУ вышел, не дожидаясь хоть какого-то движения вниз. При этом объем интервенции был выбран очень точно, о чем свидетельствует разворот во второй половине сессии.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:54
Так наличка смотрит вниз,я уверен что идёт переток валюты с нала в безнал.
Курс поддерживают,ибо всех собак повесили на НБУ,мол он не доглядел,что ахметовы не досчитались прибылей в связи с ревальвацией.
Так что ежу понятно,что курс 24.50 искусственный,но НБУ поддерживает валюту,а не спасает гривну.
Но никому не говорите,пусть ракетчики верят в взлёт прямо к вечеру)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:01
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:05
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
|