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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3930393139323933>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 313
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
39
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:07

  prilepskiy написав:По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %

В Кабинете Министров собираются весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год:
https://sud.ua/ru/news/ukraine/161681-p ... zheta-2020
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08

  vladus17 написав:
  Qwerty написав:Євро валиться, зате росте золото... Вже 1638,55.... Шалено росте!!! Прийшов його час! Хтось озолотиться в буквальному смислі!

Озолотились виртуально. Не забудьте еще надо найти кому продать по такой цене))

Назову тільки один, малесенький приклад, що все реально.
03.04.2019/Архістратиг Михаїл/номінал 2 грн./НБУ продаж - 3923,00 грн.
21.02.2020/Архістратиг Михаїл/номінал 2 грн.
НБУ закупка - 3962,00 грн./продаж - 4475,00 грн.
Інфо 100%; зуб (золотий) даю 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SAndriy1 написав:Этот день в истории:
2019 - 27.0026 (-8) -255
2018 - 26.9880 (-9) -253

2017 - 27.0425 (+2)
2016 - 26.8558 (+39)


Прикольно , что в этот день четыре года подряд по сути был один курс (отклонение 0,7%) ;)[/quote]

День сурка
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Я сторонник того, чтобы каждый мог продавать свои способности (в том числе и предпринимательские) на свободном конкурентном рынке. И на таком же конкурентном рынке покупать товары и услуги.

Готов подписаться под каждым словом.
Осталось дело за малым - найти свободные конкурентные рынки.
  vovan_prm написав:А если производитель выпускает не конкурентную продукцию, то на фиг такого производителя.

А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.

В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.
Курс больше зависит от процессов в экономике, чем эти процессы от курса. Можно оказывать определенное воздействие, чуть корректируя процессы курсообразования, но управлять курсом в надежде кардинально изменить экономические процессы - занятие малоперспективное и чреватое серьезными побочными явлениями.
К сожалению, у меня появляется ощущение, что сейчас стали скатываться к попыткам регулировать курс. Если бы не такая же спокойная динамика в февралях пары прошлых лет, я бы уже начинал паниковать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Igneus написав:
  prilepskiy написав:По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %

В Кабинете Министров собираются весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год:
https://sud.ua/ru/news/ukraine/161681-p ... zheta-2020


Мировой рекорд, уже 21 февраля в Раде несколько раз произнесли слово Секвестр бюджета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:26

  freeze написав:
Igneus написав:
  prilepskiy написав:По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %

В Кабинете Министров собираются весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год:
https://sud.ua/ru/news/ukraine/161681-p ... zheta-2020


Мировой рекорд, уже 21 февраля в Раде несколько раз произнесли слово Секвестр бюджета.


Это чтобы слово дефолт не говорить.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:50

Результаты интервенций за неделю

17-21.02.2020
Покупка - 125, из них:
- методом выбора лучшей цены (тайно) - 50;
- по единому курсу (открыто) - 75.
Продажа - 0.

По дням:
Понедельник - 50.
Четверг - 50.
Пятница - 25.
Момент для интервенции виден только в самом начале торгов. Примечательно, что НБУ вышел, не дожидаясь хоть какого-то движения вниз. При этом объем интервенции был выбран очень точно, о чем свидетельствует разворот во второй половине сессии.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:54

  Сибарит написав:К сожалению, у меня появляется ощущение, что сейчас стали скатываться к попыткам регулировать курс. Если бы не такая же спокойная динамика в февралях пары прошлых лет, я бы уже начинал паниковать.


Так наличка смотрит вниз,я уверен что идёт переток валюты с нала в безнал.
Курс поддерживают,ибо всех собак повесили на НБУ,мол он не доглядел,что ахметовы не досчитались прибылей в связи с ревальвацией.

Так что ежу понятно,что курс 24.50 искусственный,но НБУ поддерживает валюту,а не спасает гривну.

Но никому не говорите,пусть ракетчики верят в взлёт прямо к вечеру)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:01

  freeze написав:Мировой рекорд, уже 21 февраля в Раде несколько раз произнесли слово Секвестр бюджета.

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:05

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
18:00
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Підросли, по євро більше.

11:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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