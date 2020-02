Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:07

vovakwasov написав: Вскоре в Украине пересмотрят макроэкономический прогноз, и это потребует внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде.



"Сейчас, конечно, его (прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру [бюджета], чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал Гончарук. , и это потребует внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде."Сейчас, конечно, его (прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру [бюджета], чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал Гончарук.

Можна було б йому це викласти в короткій редакції (як товариш з досвідом), а не "словоблудити":

Можна було б йому це викласти в короткій редакції (як товариш з досвідом), а не "словоблудити":

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell