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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3930393139323933

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 313
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
39
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:07

  vovakwasov написав:Вскоре в Украине пересмотрят макроэкономический прогноз, и это потребует внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде.

"Сейчас, конечно, его (прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру [бюджета], чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал Гончарук.

Можна було б йому це викласти в короткій редакції (як товариш з досвідом), а не "словоблудити":
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:10

Интересная ситуация, в банке евро упало 26.4, в обменках подскочило.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:17

  Proofy написав:Интересная ситуация, в банке евро упало 26.4, в обменках подскочило.

1,0861, евро немного подросло к вечеру, интересно что будет завтра :)
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:40

ПДВ сегодня налили на 1,101 млрд
С начала месяца 6,303 млрд

Ровненько идут, без перекосов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:48

  Moneta написав:Это чтобы слово дефолт не говорить.

Дефолта не будет, по крайней мере внешнего.
А вот социалочку могут урезать до жизненно-необходимой, ну и "жирные" держатели ОВГЗ теоретически могут потерпеть :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:10

Крупний зерновий термінал Neptune, побудований за участю американської корпорації Cargill, заявляє про тиск з боку Державної податкової служби в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба терміналу.

"Не дивлячись на постійний моніторинг інвесторів і кредиторів проекту ... буквально з першого дня будівництва термінал є предметом пильної уваги Головного управління ДПС в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в 2019 році співробітники управління провели на підприємстві більше 50-ти днів.

Результатом останньої позапланової перевірки стала претензія управління до підприємства на загальну суму понад 30 млн гривень.

"Співробітники, які перевіряли господарську діяльність Neptune, серед іншого порахували велику кількість спожитих нами залізничних послуг - фіктивними, повністю проігнорувавши майже 11 тисяч документів, наданих терміналом, які доводять зворотнє", - повідомляє прес-служба терміналу.

"По суті, своїм рішенням податкове управління заперечує сам факт господарської діяльності терміналу.

Послуги з подачі вагонів з вантажем на фронти вивантаження є базовими для роботи підприємства, що займається перевалкою вантажів", - повідомляє прес-служба.

Повідомляється, що податкова не заперечує факт того, що Neptune перевалює зернові з залізничного транспорту на суду.

При цьому заперечує факт реальності витрат, пов'язаних з такими залізничними послугами.

На думку Neptune, такі результати перевірки можуть бути виключно результатом недобросовісного підходу податківців.

"Варто зазначити, що податковий орган по роботі з великими платниками податків, як і саме управління Одеської області, ніколи не пред'являли претензій до абсолютно ідентичним послуг, що споживаються іншими морськими терміналами в нашій акваторії", - резюмують в Neptune.
jump
 
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