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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:10
Интересная ситуация, в банке евро упало 26.4, в обменках подскочило.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:17
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:40
ПДВ сегодня налили на 1,101 млрд
С начала месяца 6,303 млрд
Ровненько идут, без перекосов
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:48
Дефолта не будет, по крайней мере внешнего.
А вот социалочку могут урезать до жизненно-необходимой, ну и "жирные" держатели ОВГЗ теоретически могут потерпеть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:10
Крупний зерновий термінал Neptune, побудований за участю американської корпорації Cargill, заявляє про тиск з боку Державної податкової служби в Одеській області.
Про це повідомляє прес-служба терміналу.
"Не дивлячись на постійний моніторинг інвесторів і кредиторів проекту ... буквально з першого дня будівництва термінал є предметом пильної уваги Головного управління ДПС в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в 2019 році співробітники управління провели на підприємстві більше 50-ти днів.
Результатом останньої позапланової перевірки стала претензія управління до підприємства на загальну суму понад 30 млн гривень.
"Співробітники, які перевіряли господарську діяльність Neptune, серед іншого порахували велику кількість спожитих нами залізничних послуг - фіктивними, повністю проігнорувавши майже 11 тисяч документів, наданих терміналом, які доводять зворотнє", - повідомляє прес-служба терміналу.
"По суті, своїм рішенням податкове управління заперечує сам факт господарської діяльності терміналу.
Послуги з подачі вагонів з вантажем на фронти вивантаження є базовими для роботи підприємства, що займається перевалкою вантажів", - повідомляє прес-служба.
Повідомляється, що податкова не заперечує факт того, що Neptune перевалює зернові з залізничного транспорту на суду.
При цьому заперечує факт реальності витрат, пов'язаних з такими залізничними послугами.
На думку Neptune, такі результати перевірки можуть бути виключно результатом недобросовісного підходу податківців.
"Варто зазначити, що податковий орган по роботі з великими платниками податків, як і саме управління Одеської області, ніколи не пред'являли претензій до абсолютно ідентичним послуг, що споживаються іншими морськими терміналами в нашій акваторії", - резюмують в Neptune.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:15
Мы уверенно движемся к новой валютно-денежной парадигме.
Локомотив перемен - золото.
Дальше следует крепнущий ко всем остальным валютам доллар.
Но держатели доллара не должны этому укреплению доллара радоваться.
Покупательная способность доллара снижается и может ускориться. ФРС своим долларов напечатает и подкинет для компенсации. Вам нет. У вас выход только недвига и золото. Иначе процесс первоначального капитала как в 1991-м, все сначала, все с нуля. Подробно расспросите об этом историческом опыте ваших мам и бабушек.
Некоторые американские обвалисты говорят о возможных уровнях золота, при определенных сценариях, в $10, $20 и даже $50 тыщ …
Из всех стран к переменам лучше всего подготовлены мексы. Ацтеки традиционно доверяют только серебру. Все мексы сидят в серебряных мексиканских либертадах. Там хоть завтра кризис бумажной системы, им есть с чем идти в магазины. Кстати, из номинированных золотых монет различных стран самой крупной является мексиканская 50 песо - 1,25 унции.
У нас только Архистратиги и ложки.
Покупаем.
Востаннє редагувалось Libo в П'ят 21 лют, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:30
Пока будут МВФ слушать,а слушают последние 26 лет,то долги будут отдавать в первую очередь,так там устроено,прививают и тут,причём в приказном порядке,даже война 14-15-хх годов мало волновала всякие МВФ.
Очень осторожно обращаются с дефицитом бюджета,он ровно такой как скажут за океаном,все понимают,что соотношение долгов и ВВП такое,что слушать придётся,к чему вбросы не понимаю,прокричать от балды и убежать в кусты,умывая слёзы от того,что курс не растёт и до себестоимости покупки доллара ровно 3.50?
Ну немного подрежут дороги,капвложения,медицину,образование,субсидии сами собой отпадут,газ снизился и отопление,а доходы потихоньку растут.
Так что всякие монетчики зря воют на луну,с такими темпами дефолта лет 100 ждать,ну пора уже за уши тянуть Аргентину,больше никаких примеров не отыскать.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 21 лют, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:33
To Яма
Выполняю обещание.
Чтобы торговать акциями через американского брокера гр. Украины, не резиденту США, надо:
1. Найти брокера, который работает с нерезидентами (и именно с гр. Украины).
2. Предоставить ему необходимую персональную информацию.
3. Заполнить форму W8BEN.
4. SSN (который являлся главной проблемой - его невозможно получить не находясь в США) НЕ нужен. В определенных налоговых случаях может понадобиться только ITIN, который, как рассказывают, нерезидент может получить совершенно спокойно.
5. Приготовиться к тому, IRS будет стучать на вас в украинскую налоговую.
6. Будьте честными и никогда никого не обманывайте. Поймают на пляже в какой-нибудь Турции, отвезут и посадят в одну камеру с афроамериканцами в какой-нибудь Алабаме.
7. Всем удачи. И мне тоже. Я в ближайшее время каждую ночь в африканских казино. О результатах буду докладывать.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:47
Ужас, как сегодня тут необычно пусто!
Пьете? Шпилитесь?
Ну понятно. Тепло, пятница-развратница, 23-е на носу...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:52
Грешно смеяться над большинством форумчан,просто у людей горе,обычная человеческая беда,доллар не хочет расти,вот и не находится слов,про себя ругаются матом,какой не справедливый этот мир,а для форума букв НЕТ
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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