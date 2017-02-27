Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:15

Qwerty написав: Підуть в золото... 1634,25... Який красивий рух в гору! Цікаво 2000 буде в квітні чи травні?! Підуть в золото... 1634,25... Який красивий рух в гору! Цікаво 2000 буде в квітні чи травні?!

Мы уверенно движемся к новой валютно-денежной парадигме.Локомотив перемен - золото.Дальше следует крепнущий ко всем остальным валютам доллар.Но держатели доллара не должны этому укреплению доллара радоваться.Покупательная способность доллара снижается и может ускориться. ФРС своим долларов напечатает и подкинет для компенсации. Вам нет. У вас выход только недвига и золото. Иначе процесс первоначального капитала как в 1991-м, все сначала, все с нуля. Подробно расспросите об этом историческом опыте ваших мам и бабушек.Некоторые американские обвалисты говорят о возможных уровнях золота, при определенных сценариях, в $10, $20 и даже $50 тыщ …Из всех стран к переменам лучше всего подготовлены мексы. Ацтеки традиционно доверяют только серебру. Все мексы сидят в серебряных мексиканских либертадах. Там хоть завтра кризис бумажной системы, им есть с чем идти в магазины. Кстати, из номинированных золотых монет различных стран самой крупной является мексиканская 50 песо - 1,25 унции.У нас только Архистратиги и ложки.Покупаем.