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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:00
Да какая разница растёт доллар или он падает?
Вот собираюсь сейчас на кофе и в этом контексте думаю, что с каждым днем кофе на него можно купить все меньше и меньше … А посему долларов надо с каждым днем все больше и больше … Это ведь главное! Так что не надо горевать, а лучше пойти занять, но выпить …
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Libo
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:13
Libo написав:
Да какая разница растёт доллар или он падает?
Вот собираюсь сейчас на кофе и в этом контексте думаю, что с каждым днем кофе на него можно купить все меньше и меньше … А посему долларов надо с каждым днем все больше и больше … Это ведь главное! Так что не надо горевать, а лучше пойти занять, но выпить …
Раб свободного человека не поймёт.
Как шутят в рашке,говорят скоро пропаганда в рабстве найдёт плюсы,такие как гарантированная занятость,бесплатное жильё,бесплатное питание,заботу о своих подопечных.
Так и тут,у людей другая извращённая зомбоящиком модель,они тут зарабатывают,тут учились,женились,пользуются благами которые создали "проклятые украинцы",но ненавидят всё украинское из-за того,что их сделали циники политики и упаковали в доллар, по чуть большей цене чем сейчас.
Вот и вся мораль...Клиника? Я думаю что хуже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:37
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