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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3931393239333934

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:00

  somilitark написав:
  Libo написав:Ужас, как сегодня тут необычно пусто! :shock:

Грешно смеяться над большинством форумчан,просто у людей горе,обычная человеческая беда,доллар не хочет расти,вот и не находится слов,про себя ругаются матом,какой не справедливый этот мир,а для форума букв НЕТ :mrgreen:


Да какая разница растёт доллар или он падает? :roll:
Вот собираюсь сейчас на кофе и в этом контексте думаю, что с каждым днем кофе на него можно купить все меньше и меньше … А посему долларов надо с каждым днем все больше и больше … Это ведь главное! Так что не надо горевать, а лучше пойти занять, но выпить …
:lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:13

  Libo написав:
  somilitark написав:
  Libo написав:Ужас, как сегодня тут необычно пусто! :shock:

Грешно смеяться над большинством форумчан,просто у людей горе,обычная человеческая беда,доллар не хочет расти,вот и не находится слов,про себя ругаются матом,какой не справедливый этот мир,а для форума букв НЕТ :mrgreen:


Да какая разница растёт доллар или он падает? :roll:
Вот собираюсь сейчас на кофе и в этом контексте думаю, что с каждым днем кофе на него можно купить все меньше и меньше … А посему долларов надо с каждым днем все больше и больше … Это ведь главное! Так что не надо горевать, а лучше пойти занять, но выпить …
:lol:

Раб свободного человека не поймёт.
Как шутят в рашке,говорят скоро пропаганда в рабстве найдёт плюсы,такие как гарантированная занятость,бесплатное жильё,бесплатное питание,заботу о своих подопечных.
Так и тут,у людей другая извращённая зомбоящиком модель,они тут зарабатывают,тут учились,женились,пользуются благами которые создали "проклятые украинцы",но ненавидят всё украинское из-за того,что их сделали циники политики и упаковали в доллар, по чуть большей цене чем сейчас.
Вот и вся мораль...Клиника? Я думаю что хуже :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Кстати, из номинированных золотых монет различных стран самой крупной является мексиканская 50 песо - 1,25 унции.
У нас только Архистратиги и ложки.

Это у тебя только ложки в голове.
Лови навскидку:
https://www.coininvest.com/ru/zolotye-monety/lunar-iii/zolotaya-moneta-lunar-iii-god-krysy-2-uncii-2020-lunar-iii-mouse/
https://www.coininvest.com/ru/zolotye-monety/kitajskaja-panda/zolotaya-moneta-kitajskaya-panda-50-g-2020-china-panda/
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:51

  komp написав:
  Libo написав:Кстати, из номинированных золотых монет различных стран самой крупной является мексиканская 50 песо - 1,25 унции.
У нас только Архистратиги и ложки.

Это у тебя только ложки в голове.
Лови навскидку:
https://www.coininvest.com/ru/zolotye-monety/lunar-iii/zolotaya-moneta-lunar-iii-god-krysy-2-uncii-2020-lunar-iii-mouse/
https://www.coininvest.com/ru/zolotye-monety/kitajskaja-panda/zolotaya-moneta-kitajskaya-panda-50-g-2020-china-panda/


Это новые инвестиционные монеты, которые никогда не использовались в обращении как деньги.
50 мексиканских песо были выпущены в обращение еще в 1921 году и были в обращении в качестве денег по номиналу монеты. :P
https://www.walmart.com/ip/1947-Mexico- ... tfEALw_wcB

ЗЫ У тебя есть сомнения в моей голове, в которой ложки? Я никогда не говорил, что в ней только ложки, там есть еще много чего мудрого ... :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:41

Libo Більше уваги до Батьківщини:
4. Найцінніша монета з дорогоцінного металу, випущена Національним банком, – це 500 гривень. Зроблена із золота й присвячена «Євро-2012». Колекціонери оцінюють її в один мільйон гривень. Всього існує півсотні таких монет. І найцікавіше те, що охочі придбати таку монету є. https://www.radiosvoboda.org/a/29399357.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:1. Найти брокера, который работает с нерезидентами (и именно с гр. Украины).

А чего его искать, недоразумение.
Он сам тебя найдёт по всему миру:
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:53

  Ой+ написав:Libo Більше уваги до Батьківщини:
4. Найцінніша монета з дорогоцінного металу, випущена Національним банком, – це 500 гривень. Зроблена із золота й присвячена «Євро-2012». Колекціонери оцінюють її в один мільйон гривень. Всього існує півсотні таких монет. І найцікавіше те, що охочі придбати таку монету є. https://www.radiosvoboda.org/a/29399357.html


Еще раз …
Это коллекционная (инвестиционная) монета, она никогда не была в обращении в качестве денег … Есть и 100 кг инвестиционные монеты из золота … А 50 песо были в обращении … Ими расплачивались за все - за рис, текилу, коней, коров и тьолок по номиналу на монете …
Многие люди покупают только такие монеты, которые уже ходили в обращении в качестве денег. 8) В Украине многие предпочитают старинные, простые николаевские, сеятелей и пр., которые кроме стоимости золота имеют еще и нумизматическую стоимость, пусть хоть и небольшую. Кроме того, эти старые монеты из обращения имеют очень хорошую узнаваемость в мире и на них всегда найдется покупатель. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:У нас только Архистратиги и ложки.


А Архістртиги не інвестиційна? З ложкооборотом зрозуміло.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:04

  Libo написав:
  Ой+ написав:Libo Більше уваги до Батьківщини:
4. Найцінніша монета з дорогоцінного металу, випущена Національним банком, – це 500 гривень. Зроблена із золота й присвячена «Євро-2012». Колекціонери оцінюють її в один мільйон гривень. Всього існує півсотні таких монет. І найцікавіше те, що охочі придбати таку монету є. https://www.radiosvoboda.org/a/29399357.html


Еще раз …
Это коллекционная (инвестиционная) монета, она никогда не была в обращении в качестве денег … Есть и 100 кг инвестиционные монеты из золота … А 50 песо были в обращении … Ими расплачивались за все - за рис, текилу, коней, коров и тьолок по номиналу на монете …
Многие люди покупают только такие монеты, которые уже ходили в обращении в качестве денег. 8) В Украине многие предпочитают старинные, простые николаевские, сеятелей и пр., которые кроме стоимости золота имеют еще и нумизматическую стоимость, пусть хоть и небольшую. Кроме того, эти старые монеты из обращения имеют очень хорошую узнаваемость в мире и на них всегда найдется покупатель. 8)

у меня есть 5 рублей 1852 года, её цена около 1000 баксов, но дело не в этом, как приятно она звенит....
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:08

  komp написав:
  Libo написав:1. Найти брокера, который работает с нерезидентами (и именно с гр. Украины).

А чего его искать, недоразумение.
Он сам тебя найдёт по всему миру:
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php


Пробуйте.
Если они открывают укропам счет, то вперед.
Желаю удачи. :lol:
Важно, чтоб они были в США и под надзором SEC, хранили (бесплатно!) цб на ваше имя. И сравните их комиссию с другими. Чтоб не драконья. На копеешную разницу в комиссии не обращайте внимания. Эти пару долларов отбиваются элементарно. Вы идете туда не экономить копейки. Вы идете туда делать миллионы!
:!: :!: :!:
Libo
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