Libo написав:Ужас, как сегодня тут необычно пусто!
Грешно смеяться над большинством форумчан,просто у людей горе,обычная человеческая беда,доллар не хочет расти,вот и не находится слов,про себя ругаются матом,какой не справедливый этот мир,а для форума букв НЕТ
Да какая разница растёт доллар или он падает? Вот собираюсь сейчас на кофе и в этом контексте думаю, что с каждым днем кофе на него можно купить все меньше и меньше … А посему долларов надо с каждым днем все больше и больше … Это ведь главное! Так что не надо горевать, а лучше пойти занять, но выпить …
Libo написав:Ужас, как сегодня тут необычно пусто!
Грешно смеяться над большинством форумчан,просто у людей горе,обычная человеческая беда,доллар не хочет расти,вот и не находится слов,про себя ругаются матом,какой не справедливый этот мир,а для форума букв НЕТ
Да какая разница растёт доллар или он падает? Вот собираюсь сейчас на кофе и в этом контексте думаю, что с каждым днем кофе на него можно купить все меньше и меньше … А посему долларов надо с каждым днем все больше и больше … Это ведь главное! Так что не надо горевать, а лучше пойти занять, но выпить …
Раб свободного человека не поймёт. Как шутят в рашке,говорят скоро пропаганда в рабстве найдёт плюсы,такие как гарантированная занятость,бесплатное жильё,бесплатное питание,заботу о своих подопечных. Так и тут,у людей другая извращённая зомбоящиком модель,они тут зарабатывают,тут учились,женились,пользуются благами которые создали "проклятые украинцы",но ненавидят всё украинское из-за того,что их сделали циники политики и упаковали в доллар, по чуть большей цене чем сейчас. Вот и вся мораль...Клиника? Я думаю что хуже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
4. Найцінніша монета з дорогоцінного металу, випущена Національним банком, – це 500 гривень. Зроблена із золота й присвячена «Євро-2012». Колекціонери оцінюють її в один мільйон гривень. Всього існує півсотні таких монет. І найцікавіше те, що охочі придбати таку монету є. https://www.radiosvoboda.org/a/29399357.html
4. Найцінніша монета з дорогоцінного металу, випущена Національним банком, – це 500 гривень. Зроблена із золота й присвячена «Євро-2012». Колекціонери оцінюють її в один мільйон гривень. Всього існує півсотні таких монет. І найцікавіше те, що охочі придбати таку монету є. https://www.radiosvoboda.org/a/29399357.html
Еще раз … Это коллекционная (инвестиционная) монета, она никогда не была в обращении в качестве денег … Есть и 100 кг инвестиционные монеты из золота … А 50 песо были в обращении … Ими расплачивались за все - за рис, текилу, коней, коров и тьолок по номиналу на монете … Многие люди покупают только такие монеты, которые уже ходили в обращении в качестве денег. В Украине многие предпочитают старинные, простые николаевские, сеятелей и пр., которые кроме стоимости золота имеют еще и нумизматическую стоимость, пусть хоть и небольшую. Кроме того, эти старые монеты из обращения имеют очень хорошую узнаваемость в мире и на них всегда найдется покупатель.
4. Найцінніша монета з дорогоцінного металу, випущена Національним банком, – це 500 гривень. Зроблена із золота й присвячена «Євро-2012». Колекціонери оцінюють її в один мільйон гривень. Всього існує півсотні таких монет. І найцікавіше те, що охочі придбати таку монету є. https://www.radiosvoboda.org/a/29399357.html
Еще раз … Это коллекционная (инвестиционная) монета, она никогда не была в обращении в качестве денег … Есть и 100 кг инвестиционные монеты из золота … А 50 песо были в обращении … Ими расплачивались за все - за рис, текилу, коней, коров и тьолок по номиналу на монете … Многие люди покупают только такие монеты, которые уже ходили в обращении в качестве денег. В Украине многие предпочитают старинные, простые николаевские, сеятелей и пр., которые кроме стоимости золота имеют еще и нумизматическую стоимость, пусть хоть и небольшую. Кроме того, эти старые монеты из обращения имеют очень хорошую узнаваемость в мире и на них всегда найдется покупатель.
у меня есть 5 рублей 1852 года, её цена около 1000 баксов, но дело не в этом, как приятно она звенит....
Пробуйте. Если они открывают укропам счет, то вперед. Желаю удачи. Важно, чтоб они были в США и под надзором SEC, хранили (бесплатно!) цб на ваше имя. И сравните их комиссию с другими. Чтоб не драконья. На копеешную разницу в комиссии не обращайте внимания. Эти пару долларов отбиваются элементарно. Вы идете туда не экономить копейки. Вы идете туда делать миллионы!