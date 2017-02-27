Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:53

Ой+ написав: Libo Більше уваги до Батьківщини:

https://www.radiosvoboda.org/a/29399357.html 4. Найцінніша монета з дорогоцінного металу, випущена Національним банком, – це 500 гривень. Зроблена із золота й присвячена «Євро-2012». Колекціонери оцінюють її в один мільйон гривень. Всього існує півсотні таких монет. І найцікавіше те, що охочі придбати таку монету є. Більше уваги до Батьківщини:

Еще раз …Это коллекционная (инвестиционная) монета, она никогда не была в обращении в качестве денег … Есть и 100 кг инвестиционные монеты из золота … А 50 песо были в обращении … Ими расплачивались за все - за рис, текилу, коней, коров и тьолок по номиналу на монете …Многие люди покупают только такие монеты, которые уже ходили в обращении в качестве денег.В Украине многие предпочитают старинные, простые николаевские, сеятелей и пр., которые кроме стоимости золота имеют еще и нумизматическую стоимость, пусть хоть и небольшую. Кроме того, эти старые монеты из обращения имеют очень хорошую узнаваемость в мире и на них всегда найдется покупатель.