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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3932393339343935

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Пробуйте.
Если они открывают укропам счет, то вперед.
Важно, чтоб они были в США и под надзором SEC, хранили (бесплатно!) цб на ваше имя

Если... важно...
Если ты не знаешь interactivebrokers чего лезешь с советами в эту тему вообще?
Прочитай две строчки хотя бы, я тебе ссылку дал.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:51

  Сибарит написав:А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.

Дело здесь не в среде, а в подходах.
В условиях одной и той же сегодняшней Украины имеют место быть Укрпошта и Нова Пошта, продукты конкурентного и монопольного подходов. И пусть я тысячу раз недоволен последней, так разница видна даже слепому.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:55

  Сибарит написав:
В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.

А вот это вообще шедевральный парадокс.
Можно сколь угодно долго пережевывать сопли на тему рукотворного курсообразования.
Итог от этого не изменится.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:15

  komp написав:
  Libo написав:Пробуйте.
Если они открывают укропам счет, то вперед.
Важно, чтоб они были в США и под надзором SEC, хранили (бесплатно!) цб на ваше имя

Если... важно...
Если ты не знаешь interactivebrokers чего лезешь с советами в эту тему вообще?
Прочитай две строчки хотя бы, я тебе ссылку дал.


Ты знаешь сколько в Америке таких компаний как interactivebrokers? :roll:
Как у сучки блох. :shock:
И знать все про всех совсем необязательно.
Я все знаю только о своем брокере.
А с советами я лезу элементарными, на какие вопросы надо обращать прежде всего внимание. А то ты еще вчера за клуню срать ходил, а завтра вылезешь на международные финансовые рынки, обгадишься и семейные деньги провтыкаешь. :( Скажи мне спасибо за мои советы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:36

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Я сторонник того, чтобы каждый мог продавать свои способности (в том числе и предпринимательские) на свободном конкурентном рынке. И на таком же конкурентном рынке покупать товары и услуги.

Готов подписаться под каждым словом.
Осталось дело за малым - найти свободные конкурентные рынки.
  vovan_prm написав:А если производитель выпускает не конкурентную продукцию, то на фиг такого производителя.

А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.

В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.
Курс больше зависит от процессов в экономике, чем эти процессы от курса. Можно оказывать определенное воздействие, чуть корректируя процессы курсообразования, но управлять курсом в надежде кардинально изменить экономические процессы - занятие малоперспективное и чреватое серьезными побочными явлениями.
К сожалению, у меня появляется ощущение, что сейчас стали скатываться к попыткам регулировать курс. Если бы не такая же спокойная динамика в февралях пары прошлых лет, я бы уже начинал паниковать.


Дык зажали экономику в тиски, и на ничтожных оборотах держат курс. Нерезы потихоньку начали выходить, фиксируя 20%+ валютную прибыль. А внутренний рынок (юрики и гос.банки) скупают на вторичке мусор с якобы "повышенной" доходностью. В финансовых властях откровенная резидентура международных финансовых спекулей. Потому курс будут держать, пока не выйдут их хозяева. А когда аборигены, как в известной басне, заберут назад своих обезьян (овгз) - можно будет с ними прощаться.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:43

Кто забыл басню - вот по этому сценарию мы четко двигаемся :wink:

Зображення
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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