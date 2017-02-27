Сибарит написав:А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.
Дело здесь не в среде, а в подходах. В условиях одной и той же сегодняшней Украины имеют место быть Укрпошта и Нова Пошта, продукты конкурентного и монопольного подходов. И пусть я тысячу раз недоволен последней, так разница видна даже слепому.
Сибарит написав: В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.
А вот это вообще шедевральный парадокс. Можно сколь угодно долго пережевывать сопли на тему рукотворного курсообразования. Итог от этого не изменится.
Libo написав:Пробуйте. Если они открывают укропам счет, то вперед. Важно, чтоб они были в США и под надзором SEC, хранили (бесплатно!) цб на ваше имя
Если... важно... Если ты не знаешь interactivebrokers чего лезешь с советами в эту тему вообще? Прочитай две строчки хотя бы, я тебе ссылку дал.
Ты знаешь сколько в Америке таких компаний как interactivebrokers? Как у сучки блох. И знать все про всех совсем необязательно. Я все знаю только о своем брокере. А с советами я лезу элементарными, на какие вопросы надо обращать прежде всего внимание. А то ты еще вчера за клуню срать ходил, а завтра вылезешь на международные финансовые рынки, обгадишься и семейные деньги провтыкаешь. Скажи мне спасибо за мои советы.
vovan_prm написав:Я сторонник того, чтобы каждый мог продавать свои способности (в том числе и предпринимательские) на свободном конкурентном рынке. И на таком же конкурентном рынке покупать товары и услуги.
Готов подписаться под каждым словом. Осталось дело за малым - найти свободные конкурентные рынки.
vovan_prm написав:А если производитель выпускает не конкурентную продукцию, то на фиг такого производителя.
А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.
В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо. Курс больше зависит от процессов в экономике, чем эти процессы от курса. Можно оказывать определенное воздействие, чуть корректируя процессы курсообразования, но управлять курсом в надежде кардинально изменить экономические процессы - занятие малоперспективное и чреватое серьезными побочными явлениями. К сожалению, у меня появляется ощущение, что сейчас стали скатываться к попыткам регулировать курс. Если бы не такая же спокойная динамика в февралях пары прошлых лет, я бы уже начинал паниковать.
Дык зажали экономику в тиски, и на ничтожных оборотах держат курс. Нерезы потихоньку начали выходить, фиксируя 20%+ валютную прибыль. А внутренний рынок (юрики и гос.банки) скупают на вторичке мусор с якобы "повышенной" доходностью. В финансовых властях откровенная резидентура международных финансовых спекулей. Потому курс будут держать, пока не выйдут их хозяева. А когда аборигены, как в известной басне, заберут назад своих обезьян (овгз) - можно будет с ними прощаться.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.