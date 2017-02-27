Если... важно...
Если ты не знаешь interactivebrokers чего лезешь с советами в эту тему вообще?
Прочитай две строчки хотя бы, я тебе ссылку дал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:51
Дело здесь не в среде, а в подходах.
В условиях одной и той же сегодняшней Украины имеют место быть Укрпошта и Нова Пошта, продукты конкурентного и монопольного подходов. И пусть я тысячу раз недоволен последней, так разница видна даже слепому.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:55
А вот это вообще шедевральный парадокс.
Можно сколь угодно долго пережевывать сопли на тему рукотворного курсообразования.
Итог от этого не изменится.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:15
Ты знаешь сколько в Америке таких компаний как interactivebrokers?
Как у сучки блох.
И знать все про всех совсем необязательно.
Я все знаю только о своем брокере.
А с советами я лезу элементарными, на какие вопросы надо обращать прежде всего внимание. А то ты еще вчера за клуню срать ходил, а завтра вылезешь на международные финансовые рынки, обгадишься и семейные деньги провтыкаешь. Скажи мне спасибо за мои советы.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:36
Дык зажали экономику в тиски, и на ничтожных оборотах держат курс. Нерезы потихоньку начали выходить, фиксируя 20%+ валютную прибыль. А внутренний рынок (юрики и гос.банки) скупают на вторичке мусор с якобы "повышенной" доходностью. В финансовых властях откровенная резидентура международных финансовых спекулей. Потому курс будут держать, пока не выйдут их хозяева. А когда аборигены, как в известной басне, заберут назад своих обезьян (овгз) - можно будет с ними прощаться.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:43
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 22 лют, 2020 07:46
Настала суббота – время оффтопить.
Всякий раз, когда вновь "не угадал" и упустил очередные пять копеек из-за того, что курс пошел не туда: золото, несмотря на все прогнозы от Libo, говорящие, что оно будет расти – действительно стало расти, доллар падать – (или расти - кому что ближе, но тоже обязательно не в ту сторону), начинаешь мучиться от нескончаемых прикупов, которых не знал и которые потому не дали жить… не в Сочи, конечно, эта мечта безнадежно устарела – но если не на экзотических островах, то хоть в спокойствии на собственной даче.
Но из пятаков и на дачу не наскребешь, а как бы было, если бы по-крупному? Например, так: поймал дед еще в далеком 1985 году золотую рыбку, показал ей сковороду (как прообраз утюга из следующего десятилетия), и выспросил три подсказки, что со своей тысячей деревянных делать. Что рыбка деду напела, не знаю, но по прошествии лет свой "прикуп" задним числом предложить тому деду попробую.
Итак, постановка задачи: год 1985, в руках тысяча советских рублей. Хотим вложиться так, чтобы потом не сожалеть.
Шаг первый: медь.
Чтобы представить, сколько она стоила в то время, напомню, что советские 1, 2, 3 и 5 коп. весили, соответственно, 1, 2, 3 и 5 грамма. То есть, тысяча рублей даже при таком незамысловатом подходе оборачивалась ста килограммами этого металла. На практике же, учитывая некоторые особенности советского отношения к материальным ресурсам, получить минимум по коло на рубль было вполне реалистично. Ради поставленной великой цели тонну меди можно было бы разместить даже в однокомнатной хрущевке.
На выход стоило двигаться в 1995 – биржевая цена колебалась в районе трех вечнозеленых за кг (см.
Шаг второй: земля под Киевом
В сущности, переходить к нему имело смысл по мере окончания первого шага, но можно было и растянуть примерно до 2001-2002. В те времена еще не подозревали, что полуразвалившаяся мазанка с огородом в селе, куда не ходит электричка, может представлять существенную ценность. Найти что-то в пяти - десяти километрах от Киева не выше 50 долл за сотку было вполне реально, а при должном усердии – и дешевле. Итог – тысяча долларов, оказавшихся в руках после первого шага, становится – возьмем скромно – двадцатью сотками.
Двинуться на выход надо было ранней весной 2008 года, чтобы к апрелю закрыть сделку. Если не сильно жадничать, чтобы не пропустить сроки, выручить удалось бы примерно тысяч семь-восемь за сотку, всего – 150 тыс долл.
Шаг третий: (кто бы мог подумать) биткоин
Не будем рассматривать совсем уж нереалистичное: на старте о нем мало кто знал. Однако примерно к 2010 году про биткоин уже можно было кое-что и услышать. Отсюда и начнем. Грубо, цена входа – один доллар за монету (
Вот так, имея советскую тысячу, можно было бы к настоящему стать долларовым миллиардером. Вспоминайте об этом и не думайте об упущенном – ибо главное, что мы неизбежно упускаем, это – время, и отыграть эту потерю, увы, невозможно.
Всем – хороших выходных!
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