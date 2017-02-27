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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3933393439353936>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Пробуйте.
Если они открывают укропам счет, то вперед.
Важно, чтоб они были в США и под надзором SEC, хранили (бесплатно!) цб на ваше имя

Если... важно...
Если ты не знаешь interactivebrokers чего лезешь с советами в эту тему вообще?
Прочитай две строчки хотя бы, я тебе ссылку дал.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:51

  Сибарит написав:А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.

Дело здесь не в среде, а в подходах.
В условиях одной и той же сегодняшней Украины имеют место быть Укрпошта и Нова Пошта, продукты конкурентного и монопольного подходов. И пусть я тысячу раз недоволен последней, так разница видна даже слепому.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:55

  Сибарит написав:
В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.

А вот это вообще шедевральный парадокс.
Можно сколь угодно долго пережевывать сопли на тему рукотворного курсообразования.
Итог от этого не изменится.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:15

  komp написав:
  Libo написав:Пробуйте.
Если они открывают укропам счет, то вперед.
Важно, чтоб они были в США и под надзором SEC, хранили (бесплатно!) цб на ваше имя

Если... важно...
Если ты не знаешь interactivebrokers чего лезешь с советами в эту тему вообще?
Прочитай две строчки хотя бы, я тебе ссылку дал.


Ты знаешь сколько в Америке таких компаний как interactivebrokers? :roll:
Как у сучки блох. :shock:
И знать все про всех совсем необязательно.
Я все знаю только о своем брокере.
А с советами я лезу элементарными, на какие вопросы надо обращать прежде всего внимание. А то ты еще вчера за клуню срать ходил, а завтра вылезешь на международные финансовые рынки, обгадишься и семейные деньги провтыкаешь. :( Скажи мне спасибо за мои советы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:36

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Я сторонник того, чтобы каждый мог продавать свои способности (в том числе и предпринимательские) на свободном конкурентном рынке. И на таком же конкурентном рынке покупать товары и услуги.

Готов подписаться под каждым словом.
Осталось дело за малым - найти свободные конкурентные рынки.
  vovan_prm написав:А если производитель выпускает не конкурентную продукцию, то на фиг такого производителя.

А если конкуренты побеждают за счет государственной поддержки в явном или неявном виде? Идеальную модель построить не получится, поскольку мы не в вакууме. Есть атмосфера, которая бывает иногда токсичной.

В свете активизировавшихся в последние дни споров о том, какой курс лучше, хочется заметить, что они имеют смысл только в том случае, если мы решаем какой назначить курс. Но и в этом случае они не имеют смысла, поскольку при назначении любого курса получится плохо.
Курс больше зависит от процессов в экономике, чем эти процессы от курса. Можно оказывать определенное воздействие, чуть корректируя процессы курсообразования, но управлять курсом в надежде кардинально изменить экономические процессы - занятие малоперспективное и чреватое серьезными побочными явлениями.
К сожалению, у меня появляется ощущение, что сейчас стали скатываться к попыткам регулировать курс. Если бы не такая же спокойная динамика в февралях пары прошлых лет, я бы уже начинал паниковать.


Дык зажали экономику в тиски, и на ничтожных оборотах держат курс. Нерезы потихоньку начали выходить, фиксируя 20%+ валютную прибыль. А внутренний рынок (юрики и гос.банки) скупают на вторичке мусор с якобы "повышенной" доходностью. В финансовых властях откровенная резидентура международных финансовых спекулей. Потому курс будут держать, пока не выйдут их хозяева. А когда аборигены, как в известной басне, заберут назад своих обезьян (овгз) - можно будет с ними прощаться.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:43

Кто забыл басню - вот по этому сценарию мы четко двигаемся :wink:

Зображення
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 07:46

Настала суббота – время оффтопить.

Всякий раз, когда вновь "не угадал" и упустил очередные пять копеек из-за того, что курс пошел не туда: золото, несмотря на все прогнозы от Libo, говорящие, что оно будет расти – действительно стало расти, доллар падать – (или расти - кому что ближе, но тоже обязательно не в ту сторону), начинаешь мучиться от нескончаемых прикупов, которых не знал и которые потому не дали жить… не в Сочи, конечно, эта мечта безнадежно устарела – но если не на экзотических островах, то хоть в спокойствии на собственной даче.

Но из пятаков и на дачу не наскребешь, а как бы было, если бы по-крупному? Например, так: поймал дед еще в далеком 1985 году золотую рыбку, показал ей сковороду (как прообраз утюга из следующего десятилетия), и выспросил три подсказки, что со своей тысячей деревянных делать. Что рыбка деду напела, не знаю, но по прошествии лет свой "прикуп" задним числом предложить тому деду попробую.

Итак, постановка задачи: год 1985, в руках тысяча советских рублей. Хотим вложиться так, чтобы потом не сожалеть.

Шаг первый: медь.
Чтобы представить, сколько она стоила в то время, напомню, что советские 1, 2, 3 и 5 коп. весили, соответственно, 1, 2, 3 и 5 грамма. То есть, тысяча рублей даже при таком незамысловатом подходе оборачивалась ста килограммами этого металла. На практике же, учитывая некоторые особенности советского отношения к материальным ресурсам, получить минимум по коло на рубль было вполне реалистично. Ради поставленной великой цели тонну меди можно было бы разместить даже в однокомнатной хрущевке.
На выход стоило двигаться в 1995 – биржевая цена колебалась в районе трех вечнозеленых за кг (см. https://tradingeconomics.com/commodity/copper), так что пристроить свою тонну за тысячу было бы вполне реалистично.

Шаг второй: земля под Киевом
В сущности, переходить к нему имело смысл по мере окончания первого шага, но можно было и растянуть примерно до 2001-2002. В те времена еще не подозревали, что полуразвалившаяся мазанка с огородом в селе, куда не ходит электричка, может представлять существенную ценность. Найти что-то в пяти - десяти километрах от Киева не выше 50 долл за сотку было вполне реально, а при должном усердии – и дешевле. Итог – тысяча долларов, оказавшихся в руках после первого шага, становится – возьмем скромно – двадцатью сотками.
Двинуться на выход надо было ранней весной 2008 года, чтобы к апрелю закрыть сделку. Если не сильно жадничать, чтобы не пропустить сроки, выручить удалось бы примерно тысяч семь-восемь за сотку, всего – 150 тыс долл.

Шаг третий: (кто бы мог подумать) биткоин
Не будем рассматривать совсем уж нереалистичное: на старте о нем мало кто знал. Однако примерно к 2010 году про биткоин уже можно было кое-что и услышать. Отсюда и начнем. Грубо, цена входа – один доллар за монету (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin#Prices_and_value_history), итого – 150 тыс битков, которые теперь весят всего-навсего полтора миллиарда.

Вот так, имея советскую тысячу, можно было бы к настоящему стать долларовым миллиардером. Вспоминайте об этом и не думайте об упущенном – ибо главное, что мы неизбежно упускаем, это – время, и отыграть эту потерю, увы, невозможно.

Всем – хороших выходных!
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 08:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:поймал дед еще в далеком 1985 году золотую рыбку
Все то конечно прикольно вышло бы поймал бы дед золотую рыбку, НО вы забыли упомянуть что ваш главный персонаж (как и все мы) имеет дату Х, после которой ему будет абсолютно по барабану сколько там у него бабла. А учитывая что он , дед, и жить ему осталось не долго, я думаю что банально прикупить баксик было бы для него в самый раз тогда.
Еще лучше спросить бы у рыбки когда будет дата Х, что бы успеть порадоваться жизни, и успеть прогулять/проесть/пропить заработаный тяжелым трудом бакс.
Иначе какой из этого всего толк?!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:00

Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.

Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.

"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".

https://ubr.ua/market/industrial/krizis ... ny-3890775
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:08

  slonic32 написав:
  vovakwasov написав:
  slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! :evil:


може просто потрібна валюта для розрахунків по борговим зобов'язанням?


Можливо, вигідніше зачекати 2-3 тижня і закупитись валютою по 23?

  sergey_sryvkin написав:
Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни.
Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.

Зарабатывая в долларе - укрепление гривни не выгодно.

Если же вы хотите зарабатывать в гривне "больше долларов" за счет укрепления гривни, то, тем самым, признаете, что настоящие деньги все же доллар, а гривня - фантик. В этом случае ваши активы должны быть валютными, и укрепление гривни лишь уменьшает их покупательную способность в Украине.

Разве что, доллар вы хотели бы иметь, но не имеете. И лишь надеетесь откупиться подешевле. Тогда время скупаться.


Практично у всіх в Україні доходи у гривні. Міцна нацвалюта вигідна всім

Ага, тому і обмінники через кожні 100 метрів скрізь, бо у всіх заробітки і всім вигідна! Ви я так зрозумів всіх опитали і всі вам так сказали! Може внесу дисонанс у ваші стрункі ряди, але особисто мені міцна нацвалюта і нах не потрібна! Як і ті, хто заявляє будь що від імені всіх! У всіх різні інтереси!
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