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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3933393439353936

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:19

  Moneta написав:Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.

Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.

"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".

https://ubr.ua/market/industrial/krizis ... ny-3890775

Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:24

  Moneta написав:"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".


Тут говорят, что рынку не нужны убыточные предприятия, которые не могут правильно организовать бизнес.
Как ноу-хау Гончарук может предложить временно перевести работников делать высокотехнологичные стартапы, а пока раскрутятся порекомендовать им низкобелковую диету.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:40

  freeze написав:
  Moneta написав:"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".


Тут говорят, что рынку не нужны убыточные предприятия, которые не могут правильно организовать бизнес.
Как ноу-хау Гончарук может предложить временно перевести работников делать высокотехнологичные стартапы, а пока раскрутятся порекомендовать им низкобелковую диету.


Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов :lol:
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:43

  Вкладчик1234 написав:Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит


выходит...- можно смело на годовое гривнедепо :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:53

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.

Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.

"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".

https://ubr.ua/market/industrial/krizis ... ny-3890775

Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит

и кого они душат в итоге, кто проигравший не считай аборигенов?
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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