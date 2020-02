Додано: Суб 22 лют, 2020 11:53

Вкладчик1234 написав: Moneta написав: Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.



Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.



"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.



Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".



Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит

и кого они душат в итоге, кто проигравший не считай аборигенов? и кого они душат в итоге, кто проигравший не считай аборигенов?

