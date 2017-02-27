Moneta написав:

Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты."Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".