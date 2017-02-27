Moneta написав:Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.
Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.
"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.
Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".
Moneta написав:"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.
Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".
Тут говорят, что рынку не нужны убыточные предприятия, которые не могут правильно организовать бизнес. Как ноу-хау Гончарук может предложить временно перевести работников делать высокотехнологичные стартапы, а пока раскрутятся порекомендовать им низкобелковую диету.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Moneta написав:"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.
Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".
Тут говорят, что рынку не нужны убыточные предприятия, которые не могут правильно организовать бизнес. Как ноу-хау Гончарук может предложить временно перевести работников делать высокотехнологичные стартапы, а пока раскрутятся порекомендовать им низкобелковую диету.
Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов
Moneta написав:Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.
Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.
"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.
Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".
Moneta написав:"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.
Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".
Тут говорят, что рынку не нужны убыточные предприятия, которые не могут правильно организовать бизнес. Как ноу-хау Гончарук может предложить временно перевести работников делать высокотехнологичные стартапы, а пока раскрутятся порекомендовать им низкобелковую диету.
Как показала практика 90-х годов прошлого столетия, рабочие умерших промышленных предприятий на деле оказываются не такими беспомощными как многие привыкли думать.
Официальный представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США(CDC) прояснил, что пока все нормально, но как негативный возможный вариант уже рассматривается возможность жесткого карантина возможных очагов, в том числе и с остановкой предприятий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Qwerty написав:Може внесу дисонанс у ваші стрункі ряди, але особисто мені міцна нацвалюта і нах не потрібна! Як і ті, хто заявляє будь що від імені всіх! У всіх різні інтереси!
Мне кажется важна не міцна нацвалюта, а нацвалюта с предсказуемым курсом. Чтобы можно было планировать риски, и прибыль от производства. А именно с предсказуемостью проблема. А міцна нацвалюта, как мне кажется, ничего кроме вреда и убытков экономике не принесёт.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 22 лют, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Кто как думает : короновирус на даном этапе: чёрный лебедь для мировой эконмики? Долар пора бежать покупать? (Есть малехо самокрасивой)
ещё март и все пандемии гриппа прекращаются дотянет мир до апреля? Китай не случайно стал центром атаки короновируса это вирус рукотворный имхо так бежать покупать баксы? я за 2019 год разуверился, в чём копить? доллар останется мировой валютой хотя бы 5 лет? не отменят 50 и 100 долларовые купюры за пределами США? в долговременное укрепление гривны не верится это всё спекуляция но па20 можем увидеть в 2020г при открытии рынка зкмли, а то и па18
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 22 лют, 2020 12:25, всього редагувалось 3 разів.