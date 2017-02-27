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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3934393539363937>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 315
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:19

  Moneta написав:Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.

Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.

"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".

https://ubr.ua/market/industrial/krizis ... ny-3890775

Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:24

  Moneta написав:"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".


Тут говорят, что рынку не нужны убыточные предприятия, которые не могут правильно организовать бизнес.
Как ноу-хау Гончарук может предложить временно перевести работников делать высокотехнологичные стартапы, а пока раскрутятся порекомендовать им низкобелковую диету.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:40

  freeze написав:
  Moneta написав:"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".


Тут говорят, что рынку не нужны убыточные предприятия, которые не могут правильно организовать бизнес.
Как ноу-хау Гончарук может предложить временно перевести работников делать высокотехнологичные стартапы, а пока раскрутятся порекомендовать им низкобелковую диету.


Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов :lol:
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:43

  Вкладчик1234 написав:Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит


выходит...- можно смело на годовое гривнедепо :)
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:53

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:Обвальное падение промышленных показателей вот уже семь месяцев подряд вынудило власти наконец признать вслух – украинская экономика входит в штопор экономического кризиса, который сбросил промышленность на "дно" 12-летней давности. Полностью или частично останавливаются заводы. Чтобы этому противостоять, правительство создало координационный центр, в котором чиновники и промышленники сообща начнут искать пути выхода.

Промышленники предлагают различные способы, но при этом признают: кризис пришел всерьез и надолго, и в лучшем случае получится не допустить ухудшения того, что есть. Аналитики же предполагают, что, пожалуй, самым действенным способом спасения экономики, которым сейчас активно пользуются в других странах, является девальвация национальной валюты.

"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".

https://ubr.ua/market/industrial/krizis ... ny-3890775

Девальвацию не разрешит Сорос и Яреськи. Ведь тогда их валютный профит сгорит

и кого они душат в итоге, кто проигравший не считай аборигенов?
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lestat
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:01

  freeze написав:
  Moneta написав:"Сейчас ГМК Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет. С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10 -16% ежемесячно", – рассказывает Каленков.

Уже полностью остановился Днепровский металлургический завод, остановлена часть мощностей Днепровского металлургического комбината, уменьшено производство на ПрАТ "Арселор Миттал Кривой Рог" и ПрАТ "Азовсталь".


Тут говорят, что рынку не нужны убыточные предприятия, которые не могут правильно организовать бизнес.
Как ноу-хау Гончарук может предложить временно перевести работников делать высокотехнологичные стартапы, а пока раскрутятся порекомендовать им низкобелковую диету.

Как показала практика 90-х годов прошлого столетия, рабочие умерших промышленных предприятий на деле оказываются не такими беспомощными как многие привыкли думать.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:04

U.S. prepares for coronavirus pandemic, school and business closures: health officials

https://www.reuters.com/article/us-chin ... SKBN20F2GS

Официальный представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США(CDC) прояснил, что пока все нормально, но как негативный возможный вариант уже рассматривается возможность жесткого карантина возможных очагов, в том числе и с остановкой предприятий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:10

  Qwerty написав:Може внесу дисонанс у ваші стрункі ряди, але особисто мені міцна нацвалюта і нах не потрібна! Як і ті, хто заявляє будь що від імені всіх! У всіх різні інтереси!


Мне кажется важна не міцна нацвалюта, а нацвалюта с предсказуемым курсом. Чтобы можно было планировать риски, и прибыль от производства. А именно с предсказуемостью проблема. :roll:
А міцна нацвалюта, как мне кажется, ничего кроме вреда и убытков экономике не принесёт.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 22 лют, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто как думает : короновирус на даном этапе: чёрный лебедь для мировой эконмики?
Долар пора бежать покупать? (Есть малехо самокрасивой)

ещё март и все пандемии гриппа прекращаются
дотянет мир до апреля?
Китай не случайно стал центром атаки короновируса
это вирус рукотворный имхо
так бежать покупать баксы?
я за 2019 год разуверился, в чём копить?
доллар останется мировой валютой хотя бы 5 лет?
не отменят 50 и 100 долларовые купюры за пределами США?
в долговременное укрепление гривны не верится
это всё спекуляция
но па20 можем увидеть в 2020г при открытии рынка зкмли, а то и па18
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 22 лют, 2020 12:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:18

Виявляється НБУ ще 2 роки тому випустив обмеженим тиражом е-гривню

https://news.finance.ua/ua/news/-/46572 ... z-e-gryvni

хто в курсі що це і де воно крутиться
+50грн !
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